Військовий Дмитро Бабчук вперше за довгий час показав нову спільну фотографію зі своєю нареченою – українською телеведучою Лесею Нікітюк.

Відповідне фото він опублікував в Instagram Stories.

Спільне фото Нікітюк з нареченим

Наречений Нікітюк опублікував фото із телеведучою, додавши пісню Олексій буднік – Зустрів троянду та напис: “У суботу вор не ходить на роботу”.

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Наприкінці травня телеведуча Леся Нікітюк поділилася баченням свого майбутнього весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У спілкуванні з Катею Осадчею вона з притаманною їй іронією відповіла на найпопулярніші пошукові запити в Google щодо власної персони.

Зокрема, телезірка віджартувалася про дев’ятирічну різницю у віці зі своїм обранцем та з усмішкою зауважила, що головною окрасою її свята неодмінно має стати виступ Вєрки Сердючки.

У червні Нікітюк привітала свого сина Оскара із першим Днем народження, жартівливо назвавши його “12-кілограмовою вкусняшкою”.

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