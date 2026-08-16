Наречений Лесі Нікітюк показав нове спільне фото з телеведучою
- Військовослужбовець Дмитро Бабчук поділився рідкісним спільним знімком зі своєю обраницею — телеведучою Лесею Нікітюк.
- Він опублікував фото під трек Олексія Будніка — Зустрів троянду, супроводивши кадр жартівливим підписом про суботній відпочинок.
Військовий Дмитро Бабчук вперше за довгий час показав нову спільну фотографію зі своєю нареченою – українською телеведучою Лесею Нікітюк.
Відповідне фото він опублікував в Instagram Stories.
Спільне фото Нікітюк з нареченим
Наречений Нікітюк опублікував фото із телеведучою, додавши пісню Олексій буднік – Зустрів троянду та напис: “У суботу вор не ходить на роботу”.
Наприкінці травня телеведуча Леся Нікітюк поділилася баченням свого майбутнього весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. У спілкуванні з Катею Осадчею вона з притаманною їй іронією відповіла на найпопулярніші пошукові запити в Google щодо власної персони.
Зокрема, телезірка віджартувалася про дев’ятирічну різницю у віці зі своїм обранцем та з усмішкою зауважила, що головною окрасою її свята неодмінно має стати виступ Вєрки Сердючки.
У червні Нікітюк привітала свого сина Оскара із першим Днем народження, жартівливо назвавши його “12-кілограмовою вкусняшкою”.