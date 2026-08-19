Стали відомі нові подробиці раптової смерті 36-річної американської акторки Гейден Панеттьєрі, колишньої нареченої Володимира Кличка.

Згідно з поліцейським звітом, отриманим NBC News, у момент трагедії в апартаментах у Південній Кароліні разом із Гейден Панеттьєрі перебував її скандальний екскоханий Браян Гікерсон та його брат Зак.

Смерть Гейден Панеттьєрі: нові подробиці

Як зазначено у звіті, виклик до служби порятунку надійшов у неділю близько 13:50 із повідомленням про зупинку серця.

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Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати непритомну акторку, проте о 14:32 констатували її смерть.

Правоохоронці додали, що під час надання допомоги брат Гікерсона був вкрай емоційним, тоді як сам Браян не показував помітних реакцій до моменту оголошення про смерть Гейден Панеттьєрі.

Згодом він передав поліції пакет із ліками, які акторка приймала напередодні.

За даними офісу коронера, розтин не виявив слідів насильницьких травм, а остаточна причина смерті буде оголошена після завершення лабораторних експертиз.

Водночас на аудіозаписах диспетчерів служби 911 перед приїздом медиків обговорювалися ймовірні “передозування” та “зупинка серця”.

Мати акторки, Леслі Фогель, в інтерв’ю NBC News емоційно відреагувала на те, що поруч із донькою в її останні хвилини життя був саме Гікерсон.

— Ця людина в її житті, від якої ми намагалися позбутися вже досить довго, була з нею під час її смерті, і це був Браян Гікерсон. У минулому є багато фактів, що Браян багато разів шкодив Гейден, і саме тому ми з її батьком так довго турбувалися через нього, — поділилася мати Панеттьєрі.

Що відомо про стосунки Гейден Панеттьєрі й Браяна Гікерсона

Стосунки Гейден Панеттьєрі з Браяном Гікерсоном супроводжувалися гучними скандалами.

У 2019 році чоловіка заарештували за домашнє насильство, а у 2021-му він отримав чотири роки умовного терміну.

Акторка також подавала судовому виконавцю запит на заборонний припис.

У своїх мемуарах Це я: Розплата, виданих незадовго до смерті, Гайден відверто описала, що Гікерсон неодноразово жорстоко бив її, через що вона тижнями не з’являлася на публіці.

Нагадаємо, що про раптову смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо у понеділок, 17 серпня. Акторка стала всесвітньо відомою завдяки своїм ролям у серіалах Герої, Нешвілл та інших стрічках.

На смерть Гейден Панеттьєрі емоційно відреагував її колишній наречений — український боксер Володимир Кличко. Він зазначив, що їхня родина наразі перебуває у невимовному сумі й попросив поважати їхню приватність. Кличко і Панеттьєрі мають спільну доньку Каю-Євдокію.

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