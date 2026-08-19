Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова, емоційно прокоментувала трагічну звістку про смерть голлівудської акторки Гейден Панеттьєрі.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий допис зі спільними світлинами, присвячений екскоханій Володимира Кличка.

Наталія Єгорова відреагувала на смерть Гейден Панеттьєрі

Єгорова зізналася, що новина про раптову смерть Гейден Панеттьєрі завдала їй невимовного болю, та пригадала їхнє перше знайомство багато років тому.

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— Учора, коли я дізналася цю новину, моє серце розбилося на тисячі уламків. Красива дівчинко… Тобі було лише 20, коли ми познайомилися, а мені — 36. І я досі пам’ятаю, як ти зайшла до кімнати — вона миттєво сяйнула світлом. Це була ти. Куди б ти не йшла, ти завжди приносила із собою світло: свою енергію, сміх, неймовірне почуття гумору та незабутню усмішку. Ти могла оживити весь простір просто своєю присутністю. Та за цими яскравими, радісними емоціями я завжди відчувала глибоку гордість за тебе. Ти була однією з найсильніших і найсміливіших жінок, яких я колись знала — тендітна, але з левиним серцем, — написала Наталія Єгорова.

Також колишня дружина Віталія Кличка відзначила безкомпромісну чесність та щирість Панеттьєрі, на яку завжди можна було покластися.

— Боже, як же я любила твою чесність! Твій гострий язик і безстрашність. Ти ніколи не вдавала із себе когось іншого й не казала людям лише те, що вони хотіли почути, незалежно від того, хто стояв перед тобою. Ти завжди була на моєму боці, і я знала, що можу на тебе покластися, — поділилася Єгорова.

За словами Наталії, вони спілкувалися незадовго до трагедії — перед виходом автобіографічної книги Гейден. Модель висловила жаль, що життя зірки обірвалося напередодні її дня народження.

— Я досі подумки повертаюся до наших останніх розмов перед виходом твоєї книги. Ти казала мені, що тобі ось-ось виповниться 37… Якби ж у тебе було більше часу! Цієї п’ятниці, 21 серпня, тобі мало б виповнитися лише 37 років…

Мої найщиріші співчуття твоїм рідним, родині, друзям, шанувальникам і кожному, чийого життя ти торкнулася. Ти залишила за собою яскравий слід світла, який ніколи не згасне. Спочивай з миром, моя красива дівчинко, — підсумувала ексдружина Віталія Кличка.

Нагадаємо, що про раптову смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо у понеділок, 17 серпня. Поліція досі встановлює обставини смерті Панеттьєрі, однак деякі подробиці вже відомі.

Гейден Панеттьєрі протягом багатьох років перебувала у стосунках із боксером Володимиром Кличком. Експара має спільну доньку Каю-Євдокію. Напередодні Володимир Кличко теж емоційно висловився щодо смерті Панеттьєрі.

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