Популярний комедійно-драматичний серіал Емілі в Парижі офіційно повертається із шостим сезоном.

Стримінгова платформа Netflix оголосила дату виходу майбутніх серій, а також поділилася новими світлинами зі знімань Емілі в Парижі.

Емілі в Парижі 6 сезон: дата виходу та що відомо про сюжет

Шостий сезон серіалу Емілі в Парижі вийде напередодні новорічних свят — 24 грудня 2026 року.

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Як пише Elle, у шостому сезоні Емілі (Лілі Коллінз) опиниться перед визначальним вибором між кар’єрними амбіціями, любовними почуттями та життям, яке вона збудувала у французькій столиці.

Знімання шостого сезону охопили одразу кілька європейських куточків. Окрім традиційного Парижа, знімальна група працювала на грецькому острові Міконос та у Монако.

За словами шоуранера Даррена Стара, розширення географії покликане подарувати глядачам ще більше яскравих вражень від європейських подорожей.

Інших деталей сюжету творці поки що не розголошують.

Відомо, що до своїх ролей повернеться зірковий каст:

Лілі Коллінз (Емілі Купер);

Лукас Браво (Габріель);

Ешлі Парк (Мінді);

Філіппін Леруа-Больє (Сільві);

Люсьєн Лавісконт (Алфі);

Мінні Драйвер (принцеса Джейн) та інші.

Чим закінчився п’ятий сезон серіалу Емілі в Парижі

Після романтичних пригод у Римі та розриву з італійцем Марчелло у п’ятому сезоні, головна героїня Емілі Купер повертається до Парижа.

Фінал попереднього сезону створив підґрунтя для чергового возз’єднання з Габріелем: французький шеф-кухар запросив дівчину в спільну подорож до Греції.

Нагадаємо, що шостий сезон серіалу Емілі в Парижі стане завершальним. Про це творці серіалу повідомили в травні цього року. Емілі в Парижі очолював рейтинги переглядів у 90 країнах світу.

Фото: скриншот з трейлера

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