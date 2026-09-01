Андрій Федінчик та Наталка Денисенко попри розлучення об’єдналися у День знань, щоб особисто підтримати сина Андрійка з переходом у третій клас.

Федінчик і Денисенко зробили спільне фото на пам’ять та поділилися зворушливими побажаннями синові у своїх соціальних мережах.

Андрій Федінчик і Наталка Денисенко з’явилися разом на публіці

Андрій Федінчик оприлюднив світлину з урочистостей та побажав Андрійку успіхів у новому навчальному році.

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— Третій клас! Просвітлення розуму і серця, сили, старанності й розуміння до науки, сину! — звернувся до хлопчика Андрій Федінчик.

Наталка Денисенко також прокоментувала важливу подію, зауваживши, що свято відбувалося в складних умовах воєнного стану, проте вона робить усе можливе задля щасливого дитинства сина.

— Перше вересня, звичайно, зустріли під тривогами… Так хочеться дарувати дітям справжнє дитинство, радість і пригоди, в наших умовах життя це стає все важче! Але як мама — не здаюся! Люблю тебе, мій синочок. Дякую нашій чудовій вчительці. Щасливого навчального року і дітям, і вчителям, і батькам! — поділилася Денисенко.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко та Андрій Федінчик офіційно розлучилися у 2025 році після 8 років шлюбу. Вони спільно виховують 8-річного сина Андрійка.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко перебуває у другому шлюбі з підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком.

Тим часом Андрій Федінчик своє особисте життя після розлучення не коментує.

Фото: Андрій Федінчик

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