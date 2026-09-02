HBO випустив новий трейлер серіалу Гаррі Поттер і філософський камінь, у якому значно детальніше показано акторський склад і перший рік навчання Поттера у Гоґвортсі.

Про це повідомляє The Hollywood reporter.

HBO показав новий трейлер серіалу Гаррі Поттер

Гаррі, Рон, Герміона та ключові викладачі мають репліки в новому трейлері. У ньому можна побачити деякі знакові моменти з першого роману Джоан Ролінг – зокрема Гаррі під капелюхом, що розподіляє учнів по факультетах, поле для квідичу та сцену, де професор Снейп зневажливо ставиться до Гаррі.

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Варто зазначити, що візуальна складова та спецефекти мають якісний, кінематографічний вигляд і більше нагадують фільми Warner Bros., ніж звичайну телевізійну продукцію.

У новому трейлері також зникла приглушена й ненасичена кольорова палітра з першого тизера, яку критикували фанати.

– У Гаррі Поттері немає нічого особливого, принаймні так каже йому його тітка Петунія. Але коли таємничий лист із повідомленням про зарахування до Школи чаклунства і магії Гогвортс приходить поштою, перед ним відкривається двері у прихований світ магії, дружби та пригод. Та за зачарованими стінами Гоґвортсу ховаються темні таємниці. Гаррі має знайти в собі мужність, щоб довести свою спроможність у протистоянні з найтемнішим чаклуном усіх часів.

У серіалі зіграють Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера, Арабелла Стентон у ролі Герміони Грейнджер та Аластер Стоут у ролі Рона Візлі.

Серіал, заснований на улюблених книгах Джоан Ролінг, написала та продюсує виконавча продюсерка Франческа Гардінер.

Марк Майлод виступить виконавчим продюсером і режисером кількох епізодів серіалу для HBO у співпраці з Brontë Film and TV та Warner Bros. Television.

Виконавчими продюсерами серіалу є Джоан Ролінг, Ніл Блер і Рут Кенлі-Леттс із Brontë Film and TV, а також Девід Гейман із Heyday Films.

Прем’єра серіалу на HBO відбудеться 25 грудня.

Фото: HBO

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