Представниця Домініканської Республіки Джохейррі Мола стала переможницею конкурсу Міс світу 2026.

Українка Валерія Лісовська увійшла до топ-20, а також до п’ятірки найкращих учасниць Європи.

Міс світу 2026

Міжнародний конкурс Міс Світу цього року відбувся у в’єтнамському Нячангу та тривав із 8 серпня до 5 вересня. За головний титул змагалися 111 учасниць із різних країн.

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Перемогу здобула представниця Домініканської Республіки Джохейррі Мола. Вона працює моделлю, а також викладає літературу та суспільствознавство.

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Україну на конкурсі представляла 18-річна Валерія Лісовська. Вона увійшла до топ-20 учасниць, а також потрапила до п’ятірки найкращих представниць Європи.

Першою віцеміс стала представниця Іспанії Елізабет Рейнес Алаберн, а другою віцеміс — Таанусія Вірапандян із Малайзії.

Під час фінального виходу Лісовська з’явилася у сукні Сяйво Незламності. Образ складався з розшитого кристалами корсета, сукні з високим розрізом та золотого кейпа. За задумом авторів, вбрання символізувало внутрішнє світло, гідність і незламність українців.

Національний костюм представниці України отримав назву Крила світла.

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Нагадаємо, що у грудні 2025 року у Києві відбувся фінал національного конкурсу краси Міс Україна 2025.

Головний титул і корону здобула 18-річна одеситка Валерія Лісовська, яка вже у 2026 році і представила Україну на міжнародному конкурсі Міс Світу.

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