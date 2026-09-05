На СТБ вийшов 3 випуск кулінарного проєкту МастерШеф. Професіонали 5. Цього разу двадцятка учасників змагалася не лише на професійній кухні, а й просто неба в центрі Києва. А завершився випуск першою битвою чорних фартухів сезону, яка визначила ще одного учасника, що залишив проєкт.

Хто вибув із МастерШеф. Професіонали 5 у 3 випуску від 5 вересня 2026 року та як проходили випробування — розповідають Факти ICTV.

Як пройшов 3 випуск МастерШеф. Професіонали 5

Першим випробуванням третього епізоду став виїзний командний конкурс. Учасники вирушили на Контрактову площу в Києві, де мали організувати вуличний продаж власних страв.

Зараз дивляться

Кухарям потрібно було не тільки придумати меню, а й самостійно визначити вартість кожної позиції та переконати відвідувачів придбати приготоване. На все учасникам дали три години.

Особливістю завдання стало приготування їжі на відкритому вогні. У розпорядженні кожної команди були аргентинський гриль і дров’яна піч, тому судді вимагали використати у стравах продукти, які пройшли обробку вогнем — їх можна було коптити, смажити або обпалювати.

За словами судді Володимира Ярославського, конкурс мав показати, наскільки добре професіонали здатні взаємодіяти між собою та працювати на спільний результат.

Усі зароблені під час випробування гроші МастерШеф передасть на допомогу літнім людям, які мешкають у Херсоні.

Учасники розділилися на дві команди. Синіх очолив Олексій Краковський, а капітаном червоних став Максим Пустовіт.

До синьої команди увійшли Олексій, Ненсі, Лоана, Гліб, Андрій, Ірина, Даніїл, Іван, Єлизавета та Ольга.

За червоних виступали Максим, Жора, Дмитро, Анастасія, Катерина, Крістіна, Андрій, Галина, Артур та Вадим.

За підсумками продажу страв перемогу здобули червоні. Їм вдалося зібрати 197 030 грн. Сині заробили 165 900 грн.

Після завершення командного конкурсу наступне випробування було індивідуальним. Причому учасникам завдання потрібно було підготувати продукти та необхідне кухонне обладнання.

Професіоналам належало створити страву-маніфест — через неї кожен мав продемонструвати власний підхід до кулінарії та розповісти про свою філософію.

Перед початком випробування судді провели голосування. Для синьої команди воно було необхідним після поразки у виїзному конкурсі, а червоні таким чином визначали володаря шеф-ножа.

У результаті шеф-ніж дістався Максиму Пустовіту. Натомість чорні фартухи отримали Олексій Краковський та Єлизавета Федорова.

На створення страви-маніфесту кухарям дали півтори години. Найкраще із завданням впоралися Андрій Северенчук, Лоана Буй та Ірина Петрів — вони першими піднялися на балкон.

А ось чотирьом учасникам не вдалося повністю переконати суддів своїми роботами. Чорні фартухи також отримали Галина Попович, Вадим Радішевський, Гліб Солоденков та Дмитро Світличний.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 3 випуску

Фінальним випробуванням епізоду стала перша битва чорних фартухів у новому сезоні. Цього разу судді підготували для учасників незвичайне завдання, пов’язане з агрегатними станами продукту.

Перед кухарями з’явилися три баранці. Під кожним із них був лимон у різному вигляді: твердому, рідкому та газифікованому.

Саме тому конкурс отримав назву Три агрегатні стани.

Учасники мали за 90 хв приготувати одну страву, використавши той самий продукт одразу у трьох формах — твердій, рідкій та газоподібній.

Найменш переконливою виявилася робота Вадима Радішевського. Кухар обрав буряк. Результат суддям не сподобався.

У підсумку саме Вадим Радішевський залишив МастерШеф. Професіонали 5 у 3 випуску від 5.09.2026 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.