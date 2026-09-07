Акторка Дарія Творонович та її обранець, актор і військовослужбовець Денис Капустін, побралися. Молодята влаштували атмосферне та затишне свято на природі в колі найближчих друзів і колег.

Кадрами зі святкування у своєму Instagram поділилася Дарія Творонович.

Дарія Творонович та Денис Капустін одружилися

Для особливого дня Дарія обрала вишукану білу сукню з корсетним ліфом та пишною багатошаровою спідницею зі стрічок. Замість класичної фати образ акторки доповнив ніжний віночок із довгими стрічками.

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Наречений, Денис Капустін, постав у елегантному чорному костюмі з жилетом.

Саме святкування відбулося на свіжому повітрі. На лоні природи молодята облаштували затишне шатро для застілля.

Дарія Творонович відома глядачам за ролями у серіалах Справа НБР, Коп з минулого на ICTV 2, а також інших стрічках.

Денис Капустін зіграв військового з позивним Сід у трилері Кіллхаус. У стрічці він утілив образ оператора БпЛА.

Після завершення знімань Капустін ухвалив рішення долучитися до Збройних сил України саме за цією ж спеціальністю.

Фото: Дарія Творонович

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