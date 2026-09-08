Голлівудська акторка Анджеліна Джолі разом зі своїм сином Ноксом відвідала один зі спортивних клубів у Харкові.

Про це йдеться в дописі клубу на сторінці у Facebook.

Анджеліна Джолі відвідала спортивний клуб у Харкові

За словами представників клубу, візит Анджеліни Джолі та її сина Нокса видався не лише дружнім, а й спортивним: син зірки долучився до інтенсивного тренування з тайського боксу (муай-тай), яке проходило разом з українськими захисниками.

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Організатори та відвідувачі клубу зазначають, що подія відбулася в дуже теплій та невимушеній атмосфері.

За їхніми словами, в один день під дахом харківського залу перетиналися професійний спорт, щира підтримка українських воїнів та увага світової знаменитості першої величини.

— Звичайний тренувальний день у залі раптом отримав несподіване продовження. Серед гостей клубу опинилася одна з найвідоміших акторок світу. Так у Харківському боксерському залі одного дня зустрілися спорт, українські захисники та одна з найвідоміших акторок світу, — поділилися враженнями представники закладу.

Нагадаємо, що про можливий візит Анджеліни Джолі до України стало відомо наприкінці серпня. Мережею розповсюджувалися відео з різних міст України, в яких помічали Джолі.

Однак ні Джолі, ні її представники офіційного візиту акторки в Україну не підтверджували.

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