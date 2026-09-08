Вже 28 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться довгоочікувана прем’єра 12-серійної медичної драми з елементами детектива Швидкарі.

Проєкт розповість про протистояння двох підходів до рятування людей, небезпечні виклики та щоденну важку працю медиків екстреної допомоги.

Швидкарі: що відомо про серіал

У центрі сюжету — фронтовий парамедик Макс Коваленко (у виконанні Юрія Вихованця), який повертається до цивільного життя та прагне реформувати застарілу медичну систему.

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На його думку, підготовлені парамедики здатні реагувати на виклики значно швидше та ефективніше, ніж за класичною схемою з обов’язковою наявністю лікаря в бригаді.

Аби довести свою правоту, Макс ініціює змагання між двома екіпажами. Його головним опонентом стає досвідчений лікар Анатолій Савчук (Віктор Жданов), який відстоює принципи старої школи.

Проте звичайне професійне суперництво несподівано переростає у справжній детектив, коли робота медиків починає заважати місцевим можновладцям та наркомафії.

Паралельно з детективною лінією на глядачів чекає історія стосунків між Максом та керівницею підстанції Оксаною (Анастасія Цимбалару), яким доведеться перевірити власні почуття на міцність через підступи заздрісників.

Виконавець головної ролі Юрій Вихованець підкреслив важливість висвітлення реалій медичної професії.

— Важливо, що всі події відбуваються у нашому сьогоденні. Серіал відхиляє завісу для людей, які не дотичні до професії лікаря, і дає змогу побачити цю роботу зсередини. Глядачі дізнаються, як до знемоги доводиться працювати парамедикам та іншим службам, і що взагалі коїться з людськими долями за межами їхніх квартир. Я зрозумів, що це дуже тонка, потужна справа, яка вимагає відданості та готовності присвятити їй якщо не все, то принаймні частину свого життя, — зазначив Вихованець.

Творці серіалу зробили особливий акцент на реалістичності. У зйомках використовували справжні карети швидкої допомоги та професійне обладнання.

Консультантами проєкту на всіх етапах — від створення сценарію до роботи на майданчику — виступали фахівці Міністерства охорони здоров’я України.

Головні ролі у серіалі виконали Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Анастасія Цимбалару, Сергій Кисіль, Юлія Амелькіна, Сергій Кияшко, Світлана Штанько, Олег Шушпанніков та інші.

Режисером-постановником виступив Олег Туранський, авторами сценарію — Наталія Щербина, Лариса Щербина, Олексій Сафін, Андрій Бабік та Олександр Слободський.

Проєкт створено кінокомпанією UPHub спільно з телеканалом ICTV2 за підтримки Держкіно, МОЗ України та Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Фото: ICTV2

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