Настя Каменських зізналася, що не може мати дітей. Також Каменських і Олексій Потапенко (Потап) відповіли на численні чутки про розлучення.

Про це вони розповіли в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Настя Каменських не може мати дітей: що відомо

Настя Каменських уперше відверто розповіла про вагітність. За словами виконавиці, тривалий час вона відчувала тиск суспільства, через що вважала себе “неповноцінною” без дітей.

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За словами Насті Каменських, вона пройшла декілька курсів гормональної терапії та виснажливих медичних процедур.

— Я не можу мати дітей. Точніше не так. Я не можу мати дітей і я не хочу їх мати. Це нав’язана історія. Мені здавалося, що я не повноцінна жінка, якщо у тебе немає дітей. Скажімо так, мене несло від цієї думки. І у нас не виходило. Я звернулася до спеціалістів, я зробила чотири ЕКЗ і п’ять інсемінацій. Цього було достатньо, щоб зрозуміти… Це взагалі бомба з гормонів. Я не розумію, як я витримала це психологічно, — повідомила Каменських.

Також Потап і Настя в інтерв’ю зізналися, що насправді вони не планували розривати стосунки.

Попередня заява про “розрив” була спланованим кроком, аби привернути увагу до повернення їхнього спільного музичного проєкту.

— Як чоловік і дружина. Ми ніколи не казали, що ми розлучилися, і не писали. Там не було слово розлучення. (Ми це зробили), щоб підсилити ефект. Ефект повернення дуету. Мені здається, що навіть дуже вийшло. Я не думаю, що це прям маніпуляція. Всі ці чутки про розлучення, які не мають ніякого відношення до нас. Ми вирішили зіграти на цьому, — розповіла Каменських.

Нагадаємо, що Потап і Каменських виступали разом у дуеті Потап і Настя з 2006 по 2017 рік, після чого оголосили про паузу в спільній творчості та розпочали сольні проєкти.

У травні 2019 року артисти офіційно зіграли весілля.

Наразі Потап і Настя проживають за кордоном і дедалі частіше потрапляють у гучні скандали, пов’язані з мовою та позицією щодо війни в Україні.

Нещодавно Потап і Настя обурили мережу виступом у Юрмалі. У коментарях під відео з фестивалю слухачі висловлювали невдоволення відсутністю перекладів пісень українською.

Також Каменських записала відеозвернення, у якому пояснила свою позицію щодо війни та України. За словами Насті, вона більше не підтримує те, що відбувається.

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