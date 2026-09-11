Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, ким мріють стати його діти.

Своїми думками Мірошниченко поділився за лаштунками шоу Хто зверху? на Новому каналі.

Тімур Мірошниченко розповів про майбутні професії дітей

За словами Мірошниченка, найстарша донька Мія зробила свій вибір ще в зовсім юному віці — після того, як вперше побачила масштабне пісенне шоу, яке її тато коментує вже багато років.

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— Мія приблизно в чотири роки вперше подивилася Євробачення. І з того моменту сказала: Хочу бути співачкою, щоб тато коментував, а я співала на сцені. Відтоді донька активно займається вокалом і не пропускає заняття. Навіть сама просить записати її, якщо зʼявляється вільний час. Мія розуміє, що треба дуже сильно і багато готуватися, тому цілеспрямовано йде до своєї мети, — розповів Тімур Мірошниченко.

А от син Марко, хоч і припускав думку стати телеведучим, як тато, згодом змінив свої плани через острах публіки та сцени.

— Якось Марко сказав, що теж хоче стати ведучим, як тато. Але як один раз сказав, так більше й не повторював. Мені здається, що вже не хоче. Коли проходять заходи в садочку, то син не дуже комфортно почувається на сцені, — зізнається шоумен.

Також Тімур пригадав кумедний та зворушливий випадок із дитячого садка, коли хлопчику потрібно було виступати перед глядачами.

— Нещодавно навіть був епізод, коли потрібно було всім розповідати віршики. Він вийшов і нічого не розказав, хоча ми з ним вчили, і син знав його напам’ять. Після події питали в нього: А чого ж не виступив з віршиком? На що почули: Та я вийшов, там було так багато людей, то я трошки й зашарівся, — з гумором поділився Мірошниченко.

Нагадаємо, що Тімур Мірошниченко разом із дружиною Інною виховують двох синів, Марселя і Марко, і двох доньок, Мію та Ангеліну.

Фото: Тімур Мірошниченко

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