Американська співачка Леді Гага у 40 років стала мамою — у неї та її нареченого, підприємця Майкла Поланскі, народилася перша дитина.

Про народження первістка Леді Гаги повідомило видання Page Six, згодом інформацію PEOPLE підтвердило джерело, близьке до пари.

Леді Гага вперше стала мамою: що відомо

За даними Page Six, Леді Гагу та Майкла Поланскі вже помітили разом із новонародженою дитиною під час прогулянки у Північній Каліфорнії.

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На оприлюднених виданням фотографіях співачка тримає немовля на руках, а поруч із нею йде Поланскі.

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Сама пара поки публічно не оголошувала про поповнення в родині. Невідомими залишаються стать та ім’я дитини, а також точна дата її народження. Представники співачки також поки не коментували новину.

Для Леді Гаги та Майкла Поланскі це перша дитина.

За даними ЗМІ, співачка протягом кількох років відкрито говорила, що хоче стати мамою. Ще у 2020 році вона розповідала, що з нетерпінням чекає на появу дітей.

У березні 2025 року в інтерв’ю The New York Times Гага також говорила про майбутнє материнство. Зокрема, співачка зазначала, що хоче дати своїм дітям достатньо свободи, аби вони самостійно могли зрозуміти, ким хочуть бути.

А восени 2025 року в шоу Стівена Колбера артистка назвала материнство своєю бажаною “наступною головною роллю”.

Що відомо про стосунки Леді Гаги та Майкла Поланскі

Леді Гага та підприємець Майкл Поланскі разом із 2020 року. Тоді пару помітили разом на новорічній вечірці в Лас-Вегасі, а невдовзі співачка публічно підтвердила їхні стосунки.

Про заручини пари стало відомо влітку 2024 року під час Олімпійських ігор у Парижі. Гага представила Поланскі як свого нареченого під час розмови з тодішнім прем’єр-міністром Франції Габріелем Атталем.

Згодом стало відомо, що пропозицію Поланскі зробив співачці ще у квітні 2024 року.

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