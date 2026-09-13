Співачка Оля Полякова разом з молодшою донькою опинилась під атакою під час поїздки до Польщі.

Полякова з молодшою дочкою потрапили під атаку РФ

Оля Полякова разом із молодшою донькою Алісою потрапила під російську атаку під час поїздки потягом із Києва до Польщі. За словами артистки, пасажирів тричі евакуйовували через загрозу удару.

Про пережите Полякова розповіла в Instagram . Співачка пояснила, що не публікувала подробиць одразу через міркування безпеки та шок після подій.

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За її словами, під час третьої евакуації пасажирам довелося залишити вагони та бігти в поле. Невдовзі після цього в потяг, як стверджує Полякова, влучив російський дрон типу Shahed.

Артистка розповіла, що разом із донькою встигла відійти на безпечну відстань і чула момент удару.

– Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається — нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали. На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив Шахед. Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в жаху, – розповіла співачка.

Полякова зазначила, що пережите сильно її вразило. Вона також пообіцяла згодом докладніше розповісти про події під час поїздки.

Нагадаємо, що вранці 13 вересня російський дрон влучив у локомотив пасажирського потяга Київ — Варшава. У момент удару потяг перебував за два кілометри від кордону з Польщею.

Водночас увечері 19 серпня Оля Полякова та її старша донька Маша потрапили в ДТП.

Фото: Оля Полякова/Instagram

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