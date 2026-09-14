Співак Артем Пивоваров під час свого виступу у Вінниці відреагував на гучний скандал навколо своєї колеги по сцені Насті Каменських.

Артист публічно пожартував про її заяву щодо проблем зі здоров’ям, які нібито виникли через перехід на українську мову.

Відео із концерту поширила у TikTok користувачка з ніком shymanovska_21.

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Під час виконання хіта Там у тополі, який виконавець випустив у дуеті з Каменських у 2023 році, Пивоваров активував публіку та закликав глядачів співати разом із ним.

Закликаючи зал до взаємодії, співак згадав хвилю мемів, що заполонила мережу.

— Нумо, Вінниця! Тільки не кажіть, що у вас кіста!, — звернувся зі сцени Артем Пивоваров.

https://www.tiktok.com/@shymanovska_21/video/7684776478105439506?q=shymanovska_21&t=1789376776034

Приводом для згадки стала резонансна заява Насті Каменських в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Каменських стверджувала, що після остаточного переходу в комунікації та творчості на українську мову в неї нібито погіршився стан голосових зв’язок і утворилася кіста.

За словами Насті, її психолог пов’язав це саме зі зміною мовного середовища та порадив відновити використання російської.

Такі висловлювання викликали хвилю обурення серед українців та стали приводом для численних жартів і сатиричних матеріалів у соцмережах.

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