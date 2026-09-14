Україна підтвердила участь у Євробаченні 2027: прийом заявок розпочнеться 15 вересня
Україна офіційно підтвердила свою участь у 71 пісенному конкурсі Євробачення 2027, який вперше в історії прийматиме Болгарія.
Попри складну безпекову ситуацію та ймовірні зимові виклики, Суспільне Мовлення вже розпочинає підготовчий процес.
Україна візьме участь у Євробаченні 2027
Приймання заявок на Нацвідбір Євробачення 2027 розпочнеться 15 вересня і триватиме до 2 листопада 2026 року.
Організатори зазначають, що проведення Національного відбору стане не лише можливістю підтримати вітчизняну культуру й молодих виконавців, а й важливим майданчиком культурної дипломатії.
Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький підкреслив, що майбутній відбір розроблятимуть із суворим урахуванням безпекових факторів.
— Євробачення сьогодні — критично важливий інструмент прямої взаємодії з сотнями мільйонів європейців. Для України участь у конкурсі — це насамперед про суб’єктність, захист культурного суверенітету та можливість тримати український контекст у фокусі світової уваги аж до самого фіналу. Водночас формат проведення Національного відбору буде змінено і розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду, — зауважив Микола Чернотицький.
Своєю чергою виконавча продюсерка творчого об’єднання Євробачення Оксана Скибінська наголосила на важливості постійної присутності України в європейському культурному дискурсі.
— Лише залишаючись активними учасниками європейського простору, ми несемо у світ свої меседжі, спонукаємо до співпраці й підтримки. Таким чином, робимо свій музичний внесок в пісенне розмаїття Європи, демонструємо власну мистецьку самобутність. Щонайменше з березня по травень музичний світ обговорює заявки та пісні від країн-учасниць. Це майданчик, на якому голос України має звучати, — підкреслила Оксана Скибінська.
Де та коли пройде Євробачення 2027
71 пісенний конкурс проходитиме у болгарському курортному місті Бурґас на новій арені Арена Бурґас.
Це стало можливим завдяки перемозі співачки DARA з треком Bangaranga на Євробаченні 2026, де вона виборола 516 балів.
Графік проведення Євробачення 2027:
- Перший півфінал: 11 травня 2027 року;
- Другий півфінал: 13 травня 2027 року;
- Гранд-фінал: 15 травня 2027 року.
Нагадаємо, що на минулому конкурсі Україну представляла співачка LELÉKA з композицією Ridnym.
Артистка посіла 9 місце, утримуючи рекорд України — єдиної країни, яка завжди проходить до фіналу конкурсу за весь час участі з 2003 року.