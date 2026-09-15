Справа про раптову смерть американської акторки Гейден Панеттьєрі набуває нових обертів.

Правоохоронні органи та Управління з боротьби з наркотиками (DEA) у Лос-Анджелесі та Південній Кароліні зосередили увагу на давньому наркоторговці зірки, який міг продати їй підроблені рецептурні препарати зі смертельною домішкою.

Гейден Панеттьєрі: причина смерті акторки

Джерела TMZ, залучені до розслідування, зазначають, що Гейден Панеттьєрі мала постійного постачальника на чорному ринку в Лос-Анджелесі.

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Саме в нього вона придбала низку препаратів перед вильотом до Південної Кароліни.

За робочою версією слідства, вранці у день смерті Панеттьєрі прийняла таблетку оксикодону, яка містила фентаніл.

Коли рятувальники прибули за викликом 911 до квартири, де перебувала акторка, її бойфренд Браян Хікерсон передав медикам пакет із рецептурними ліками Гейден.

З’ясувалося, що до приїзду парамедиків Хікерсон намагався врятувати непритомну Панеттьєрі за допомогою Наркану (препарату, який застосовують при передозуванні опіоїдами), однак це не дало результату.

Наразі детективи чекають на офіційні результати токсикологічної експертизи, проте саме фатальна таблетка з фентанілом залишається головною причиною смерті Гейден Панеттьєрі.

Раніше бойфренда покійної Гейден Панеттьєрі Браяна Хікерсона затримали через бійку в барі. На місці інциденту Браян Хікерсон згадав про смерть Гейден Панеттьєрі.

Джерело : TMZ

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