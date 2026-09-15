Найстарший син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта – 25-річний Медокс – отримав офіційний судовий дозвіл на зміну свого прізвища.

Відтепер у документах хлопця більше немає згадки про батька — його нове юридичне ім’я Медокс Чіван Джолі.

Син Анджеліни Джолі офіційно позбувся прізвища Бреда Пітта

Відповідне рішення ухвалив Вищий суд округу Лос-Анджелес у понеділок, 14 вересня.

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Медокс подав клопотання про викреслення батькового прізвища наприкінці травня.

Представники Бреда Пітта відмовилися від офіційних коментарів виданню People.

Тим часом джерела з оточення Пітта висловлюють розчарування.

— Це результат тривалої кампанії відчуження дітей від їхніх батьків. Це неймовірно сумна реальність, але вона не дивна після багатьох років, коли один з батьків налаштовував дітей проти іншого, не зважаючи на наслідки, — зазначив інсайдер, близький до Пітта, додавши, що зараз спілкування між актором і його дітьми практично відсутнє.

Водночас джерело з оточення Джолі наголошує на порядності та стриманості дітей у цій ситуації.

— Якби люди знали всю правду, вони б більше співчували дітям і поважали їх. Той факт, що вони не говорять погано і не діляться речами публічно, лише свідчить про їхню порядність, — переконане джерело.

Медокс став уже другою дитиною Джолі і Пітта, яка юридично змінила прізвище.

У серпні 2024 року аналогічний крок зробила їхня донька Шайло, ставши офіційно Шайло Джолі.

Нагадаємо, що офіційне розлучення Джолі та Пітта було остаточно оформлене у грудні 2024 року після тривалого судового процесу.

Початком розколу став інцидент 14 вересня 2016 року під час перельоту, коли Пітта звинуватили у словесній та фізичній агресії щодо однієї з дітей.

Хоча розслідування ФБР та соціальних служб не виявило підтверджених фактів жорстокого поводження, Джолі подала на розлучення через кілька днів після цієї події.

Джерело : People

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