Старший син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовився від прізвища батька
Найстарший син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта – 25-річний Медокс – отримав офіційний судовий дозвіл на зміну свого прізвища.
Відтепер у документах хлопця більше немає згадки про батька — його нове юридичне ім’я Медокс Чіван Джолі.
Син Анджеліни Джолі офіційно позбувся прізвища Бреда Пітта
Відповідне рішення ухвалив Вищий суд округу Лос-Анджелес у понеділок, 14 вересня.
Медокс подав клопотання про викреслення батькового прізвища наприкінці травня.
Представники Бреда Пітта відмовилися від офіційних коментарів виданню People.
Тим часом джерела з оточення Пітта висловлюють розчарування.
— Це результат тривалої кампанії відчуження дітей від їхніх батьків. Це неймовірно сумна реальність, але вона не дивна після багатьох років, коли один з батьків налаштовував дітей проти іншого, не зважаючи на наслідки, — зазначив інсайдер, близький до Пітта, додавши, що зараз спілкування між актором і його дітьми практично відсутнє.
Водночас джерело з оточення Джолі наголошує на порядності та стриманості дітей у цій ситуації.
— Якби люди знали всю правду, вони б більше співчували дітям і поважали їх. Той факт, що вони не говорять погано і не діляться речами публічно, лише свідчить про їхню порядність, — переконане джерело.
Медокс став уже другою дитиною Джолі і Пітта, яка юридично змінила прізвище.
У серпні 2024 року аналогічний крок зробила їхня донька Шайло, ставши офіційно Шайло Джолі.
Нагадаємо, що офіційне розлучення Джолі та Пітта було остаточно оформлене у грудні 2024 року після тривалого судового процесу.
Початком розколу став інцидент 14 вересня 2016 року під час перельоту, коли Пітта звинуватили у словесній та фізичній агресії щодо однієї з дітей.
Хоча розслідування ФБР та соціальних служб не виявило підтверджених фактів жорстокого поводження, Джолі подала на розлучення через кілька днів після цієї події.