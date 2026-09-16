Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розширило перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

До оновленого списку потрапив російський актор, кінорежисер та сценарист Борис Галкін.

Відповідний наказ опублікував Мінкульт.

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Борис Галкін потрапив до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Як зазначають у відомстві, Галкін систематично виступає із заявами на підтримку російської збройної агресії проти України та виправдовує окупацію українських територій.

Тепер щодо актора діє низка обмежень, зокрема заборона трансляції контенту за його участі в українському теле- та радіоефірі.

Що відомо про Бориса Галкіна

Борис Галкін народився 19 вересня 1947 року в колишньому Ленінграді.

Широку популярність за часів СРСР Галкін здобув завдяки амплуа “ідеального радянського військового”: його найвідомішою роботою стала головна роль лейтенанта ВДВ Віктора Тарасова у радянських бойовиках У зоні особливої уваги (1977) та Хід у відповідь (1981).

Також він знімався у таких відомих фільмах, як Свій серед чужих, чужий серед своїх, Дзеркало для героя та серіалі Тайга. Курс виживання.

Останніми роками Галкін активно брав участь у російських пропагандистських проєктах, мітингах-концертах на підтримку війни та публічно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Раніше російський режисер Володимир Бортко отримав підозру від СБУ. У своїх інтерв’ю Бортко виправдовував війну та закликав до окупації.

Фото: Нацрада/Facebook

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