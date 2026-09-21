Колишня дружина Віталія Кличка — співачка та модель Наталія Єгорова — розповіла про особисте життя після розлучення.

В інтерв’ю німецькому виданню Bild am Sonntag Наталія поділилася подробицями спілкування з Кличком та заговорила про другий шлюб.

Наталія Єгорова про особисте життя після розлучення з Кличком

На запитання журналістів про те, чи готова знову створити сім’ю та обмінятися обітницями, Наталія Єгорова відповіла без вагань.

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— Так, я хочу весілля. Так, я хочу обручку. Так, я хочу знову сказати “так”. І так, я не хочу старіти на самоті, — поділилася Єгорова.

Попри те, що чоловіка, з яким вона була б готова піти до вівтаря, поруч наразі немає, Єгорова зізнається, що не закривала своє серце після розриву.

Наталія продовжує ходити на побачення, хоча й не поспішає робити їх надбанням громадськості.

— Звичайно, я зустрічалася. Я не свята. Я люблю своє особисте життя. Я — жінка. Але я не показую кожного чоловіка одразу публіці, — розповіла ексдружина Кличка.

Як зараз спілкуються Наталія Єгорова та Віталій Кличко

Про розлучення Наталії Єгорової та Віталія Кличка після 25 років шлюбу стало офіційно відомо в серпні 2022 року.

Розрив минув цивілізовано та мирно, адже подружжя вже тривалий час фактично жило окремо: Наталія — у Гамбурзі, а Віталій — у Києві.

Як відомо, сьогодні між Кличком та Єгоровою зберігаються теплі та дружні взаємини.

За словами Єгорової, зараз вони знову знаходять спільну мову та підтримують зв’язок.

— Ми можемо знову поговорити. Звичайно, я не телефоную йому щодня. Але наші розмови стають дедалі довшими. Гадаю, в глибині душі він пишається мною, — зізналася Наталія.

Також Єгорова зазначила, що в разі небезпеки або надзвичайної ситуації Віталій завжди прийде на допомогу їй та рідним. Це дає Наталії відчуття спокою та захищеності.

— Що б не сталося між нами: якщо знадобиться допомога, я знаю, що можу на нього розраховувати, — наголосила Наталія.

Після розлучення Наталія Єгорова кардинально змінила свій професійний вектор.

Зараз вона ділить своє життя між Німеччиною та США (Гамбургом та Лос-Анджелесом), активно займається йогою та духовними практиками.

Нагадаємо, що Наталія Єгорова та Віталій Кличко перебували у шлюбі протягом 25 років і мають трьох спільних дітей.

Фото: Наталія Єгорова

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