Телеканал СТБ та продакшн-компанія SPACE Production розпочали роботу над новим українським детективним процедуралом під назвою На воді.

У центрі сюжету — спеціальний підрозділ, для якого водне середовище стає місцем злочину, джерелом доказів та головною особливістю кожного розслідування.

СТБ та SPACE Production розпочали зйомки детективу На воді

Новий проєкт покликаний розширити стратегію СТБ та SPACE Production зі створення масштабних серіальних брендів, які збирають високі показники як у телеефірі, так і на digital-платформах.

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Попередній спільний детектив творців вже подолав позначку в мільярд переглядів. Тепер команди формують новий всесвіт — із новими персонажами, специфікою та атмосферою.

Творці зазначають, що у На воді саме стихія виступає повноцінним учасником детективної механіки: вода може змити сліди, видозмінити докази або ускладнити реконструкцію подій.

Водночас фокус залишається на команді фахівців, їхніх взаєминах та характерах.

Співзасновниця SPACE Production Дарія Легоні-Фіалко підкреслила успіх попередніх спільних напрацювань.

— Попередній детективний проєкт охопив 15,47 млн глядачів, зібрав понад 1,13 млрд переглядів, щомісяця його дивляться в середньому 6,19 млн українців, а одна серія збирає близько 850 тисяч глядачів. У На воді ми залишаємося в сильному для української аудиторії жанрі детективного процедуралу, але створюємо зовсім інший світ — зі своєю атмосферою, героями, візуальною мовою та специфікою розслідувань, — зазначила Дарія Легоні-Фіалко.

Генеральна директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук зауважила про важливість такого контенту для українців сьогодні.

— У час, коли наше життя щодня наповнене тривожними новинами, ми особливо цінуємо історії, які хоча б на годину дозволяють глядачам перемкнутися, відчути емоції та повернути собі відчуття справедливості. Ми бачимо, наскільки потрібними сьогодні залишаються такі історії. Тому для нас На воді — це продовження системної роботи з детективним жанром і водночас абсолютно новий світ, з новими героями та новою атмосферою, — підкреслила Семчук.

Режисеркою нового проєкту виступає Ліза Хоменко, а посаду креативної продюсерки обійняла Ніна Пономарьова.

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