Українська модель та переможниця 12 сезону романтичного проєкту Холостяк Катерина Лозовицька вийшла заміж.

Весілля відбулося вчора, 23 вересня.

Катерина Лозовицька вийшла заміж: що відомо

Першими світлинами та відео з весілля Катерини Лозовицької поділилася в Instagram подруга нареченої та ексучасниця Холостяка Олександра Погорєлова, яка була серед запрошених гостей.

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Обранцем Катерини Лозовицької став співак та викладач вокалу азербайджанського походження Гідаят Сейідов, який будує музичну кар’єру під псевдонімом Geed.

Також Гідаят Сейідов запам’ятався глядачам участю в 13 сезоні Голосу країни, де став одним із півфіналістів в команді Артема Пивоварова.

Для урочистої події Катерина Лозовицька обрала розкішну мереживну сукню, а наречений постав у білосніжному костюмі.

Про стосунки Катерини Лозовицької та Гідаята Сейідова стало відомо близько двох місяців тому.

А вже місяць тому Лозовицька і Geed офіційно оголосили про заручини.

Нагадаємо, що Катерина Лозовицька вже мала заручини з бойфрендом Володимиром, проте торік навесні оголосила про розрив стосунків.

Фото: Катерина Лозовицька

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