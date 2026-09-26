Вже 28 вересня о 20:00 на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра 12-серійного проєкту Швидкарі.

Стрічка занурює глядачів у насичений ритм роботи екстреної медичної допомоги, де за професійною формою ховаються звичайні люди зі своїми викликами, особистими драмами та почуттями.

Швидкарі: що відомо про серіал

У центрі сюжету — колишній військовий парамедик Макс Коваленко, який прагне реформувати застарілу систему швидкої допомоги, впровадивши сучасні європейські стандарти.

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Для цього він вступає в чесну професійну конкуренцію з досвідченим лікарем Анатолієм Савчуком, який є прибічником класичного підходу.

Паралельно з порятунком життів історія перетворюється на детектив: рятуючи ветерана, Макс виявляє підозрілі препарати, поява яких пов’язана з корумпованими можновладцями та місцевою наркомафією.

Головні ролі у серіалі виконали відомі українські актори.

Анастасія Цимбалару зіграла очільницю підстанції Оксану Савчук. Її героїня опиняється між двома вогнями — амбітним новачком Максом Коваленком та батьком Анатолієм Савчуком, а також переживає зраду чоловіка Ярослава Левченка (чиновника ОДА та побратима Макса).

— Знімання відбувалося взимку, в розпал страшних морозів, блекауту та обстрілів, але все це згуртувало команду. Щоранку, після чергової страшної ночі, ми зустрічали одне одного обіймами та смаколиками. Дружні стосунки зберегли й після закінчення проєкту, тому періодично влаштовуємо зустрічі, — поділилася акторка.

Юрій Вихованець (парамедик Макс) та Віктор Жданов (досвідчений лікар Анатолій) втілили протистояння двох поколінь і поглядів на медицину, яких, попри розбіжності, об’єднує принциповість.

Сергій Кисіль виконав роль чиновника ОДА Ярослава Левченка, який плете інтриги за спинами близьких.

Юлія Амелькіна зіграла Інну — ефектну працівницю МОЗ та коханку Левченка.

— Інна та Левченко схожі тим, що знають “правила гри”, тому й досягають успіху в системі. На початку Інна прагне отримати життя Оксани: мати її чоловіка, родину, посаду. Потім її плани змінюються, але побачимо, як саме, — зазначила Амелькіна.

Також у серіалі знялися Світлана Штанько, Мирослава Літвинська, Сергій Кияшко, Олег Шушпанніков, Вадим Лисяний та Павло Москаль.

Не пропустіть прем’єру гостросюжетного медичного серіалу Швидкарі з 28 вересня о 20:00 на ICTV2.

Фото: ICTV2

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