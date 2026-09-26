Україну на Дитячому Євробаченні 2026 року, яке відбудеться на Мальті, представить Еріка Колесніченко. Вона здобула перемогу у Національному відборі з композицією НЕ колискова.

Про це йдеться у трансляції Національного відбору.

Хто представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2026

Від глядачів Еріка Колесніченко отримала 6 балів, від жюрі – 5 балів.

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У Національному відборі на Дитяче Євробачення 2026 року взяли участь шестеро юних виконавців. Переможця визначали за результатами голосування, яке проходило в застосунку Дія.

За право представляти Україну на міжнародному конкурсі змагалися:

Анастасія Пошедіна – Крила;

Роман Дорошенко – Say Hello;

Еріка Колесніченко – НЕ колискова;

Дмитро Карабет – Мамо;

Марко Сердинський – Гори;

Злата Солоненко – Who am I.

За результатами голосування перемогу здобула Еріка Колесніченко з піснею НЕ колискова. Саме вона представить Україну на Дитячому Євробаченні 2026 на Мальті.

Що відомо про Еріку Колесніченко

Еріка Колесніченко – одинадцятирічна співачка з Білої Церкви. Вокалом дівчина займається з шести років. Окрім музики, вона цікавиться театральним мистецтвом. Юна артистка вже встигла зіграти Круеллу, Малефісенту, Мері Поппінс та Ваяну.

Ще одне захоплення Еріки – верхова їзда. Дівчина має власного коня на ім’я Оскі.

Еріка є лауреаткою першої премії міжнародного вокального конкурсу в Литві. Також вона здобула чимало призових місць на всеукраїнських фестивалях.

Пісню НЕ колискова для Еріки написала Світлана Тарабарова. Композиція є гучним маніфестом і зверненням до аудиторії із закликом до пробудження, сміливості та віри у власні сили.

Цьогорічне Дитяче Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті. Конкурс пройде у залі MFCC у селищі Та-Калі, який перетворять на яскраве містечко Євробачення.

Локація поєднає мальтійську традицію Festa, відзначену ЮНЕСКО, та яскраву постановку світового рівня.

Торік переможницею Дитячого Євробачення стала Лу Дельоз із піснею Ce Monde. Ця перемога стала для Франції четвертою в історії конкурсу.

Софія Нерсесян, яка торік представляла Україну з піснею Мотанка, посіла друге місце.

Фото: Євробачення Україна

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