У 6 випуску кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 5 на учасників чекали складні та нестандартні випробування: від створення адаптованого меню для людей із порушеннями зору до реальної торгівлі власними стравами на фудкорті столичного ТРЦ.

Хто з кухарів пройшов перевірку на швидкість і бізнес-жилку, а хто був змушений попрощатися з проєктом 26 вересня — розповідають Факти ICTV.

МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 6 випуск і хто покинув проєкт

Перше командне випробування у шостому випуску МастерШеф. Професіонали 5 вимагало від кухарів не лише смаку, а й особливої уваги до деталей.

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На кухню завітали 15 гостей із порушеннями зору. За три години червона та синя команди мали приготувати й презентувати адаптоване меню із двох страв.

Перемогу з мінімальним відривом (8:7) здобула синя команда на чолі з Даніїлом, тоді як у червоній чорні фартухи одягли Андрюха та Єлизавета.

— Ви неймовірні, бо ви зробили для нас не тільки доступність, а поєднали все так, аби ми почували себе як вдома, — поділилася враженнями одна з гостей.

Другий конкурс перевірив швидкість і винахідливість кухарів. Через нестачу тарілок Крістіна, яка доготувала останньою, автоматично опинилася серед “чорних”.

До неї після дегустації приєднався й Іван. Натомість найкращою в цьому випробуванні стала Лоана.

Фінальне змагання аутсайдерів мало благодійний та бізнесовий формат. Учасники закупили продукти на 1 000 грн, готували страви, а потім протягом однієї години продавали їх відвідувачам київського ТРЦ.

Усі кошти від продажу через платформу Добро.UA спрямували на проєкт Врятуйте сердечко для допомоги дітям із вадами серця.

Ведуча Ольга Мартиновська наголосила на головній інтризі випробування:

— Головна перевірка — наскільки ви вмієте керувати своїм потенційним заробітком, чи вмієте ви заробляти та скільки.

За підсумками продажів кухарі заробили такі суми:

Андрюха — 13 200 грн;

Крістіна — 12 900 грн;

Єлизавета — 8 100 грн;

Іван — 8 010 грн.

Найменший виторг зібрав Іван Барський (8 010 грн).

Саме він за правилами битви чорних фартухів залишив проєкт МастерШеф. Професіонали 5 у 6 випуску від 26.09.2026.

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Іван Барський родом із Маріуполя, однак уже понад 14 років живе та працює в Києві, зокрема шеф-кухарем ресторану Under Wonder.

На проєкт Іван прийшов, щоб продемонструвати свій досвід та професійну майстерність.

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