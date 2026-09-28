26 вересня пройшов великий фінал проєкту Україна має талант, присвяченого 35-річчю Незалежності України.

На головній сцені країни зустрілися 10 найсильніших фіналістів, а володаря головного титулу визначили самі українці за допомогою голосування в застосунку Дія.

Факти ICTV зібрали всі деталі та найяскравіші моменти фінального випуску.

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Україна має талант 2026: як пройшов великий фінал

Ефір відкрили 7-річні чемпіони з бальних танців Рінат Бугай та Лалі Митченко. Через війну діти живуть у різних країнах, тож Рінат вчив постановку буквально в автобусі дорогою до Києва, а тренувався на зупинках.

Їхній чуттєвий номер був присвячений щирій дитячій дружбі.

— Рінат, Лалі, ви випромінюєте впевненість на сцені. Це ключ до неймовірних можливостей. Те, як ви почуваєтесь на сцені, як ви граєте, як ви усміхаєтесь, як ви взаємодієте! Я дуже щасливий, що цей проєкт подарує можливість не тільки нам, а всім українцям побачити ваш прекрасний талант, вашу енергію, — із захватом підкреслив суддя проєкту Артем Пивоваров.

Для володарок спільної золотої кнопки Олени Вагонової та Валерії Радомської шлях до фіналу виявився емоційним.

Дівчата, які понад сім років живуть і працюють у Шанхаї, після кастингу нарешті змогли відвідати рідних у Дніпрі та Запоріжжі.

Свій вирішальний номер дует вирішив поставити просто неба: гімнастки вразили глядачів повітряною акробатикою на власному волоссі, піднявшись на приголомшливу висоту 18 метрів — рівень 6-го поверху.

— Відчувалося, що це була ваша висота. Для нас це був захват, шок, зависоко, дуже страшно, а для вас це був ваш політ. І за цим було дуже приємно спостерігати. Дівчата, я дуже хочу, щоб одного разу ви повернулися і сказали: Ми більше нікуди не їдемо, ми хочемо бути тут. Бо тут ми можемо працювати, жити, — розчулено прокоментувала Олена Кравець.

BE BEST TEACHERS — єдиний танцювальний колектив фіналу, що влаштував драйвовий перформанс під українські хіти.

MAESTROPIANO (Олексій Бєглєцов) вразив віртуозною грою на фортепіано, перетворивши академічну музику на справжнє шоу.

Артур Гульванський — представник пластичного театру, який у номері Письменник підняв тему болючих втрат через війну (батько артиста служить військовим капеланом).

Дмитро Довгий — стендап-комік, який вийшов у штанях із зображеннями облич суддів та влаштував яскравий інтерактив із залою.

— Дмитре, я ні на секунду не шкодую про те, що натиснув золоту кнопку. Я бажаю тобі щасливої творчої дороги. Моя любов і повага до тебе не згасне ніколи, – наголосив Стас Боклан.

Софія Тепла продемонструвала неймовірну гнучкість і сила духу, виступивши на сцені, попри травму, отриману на першій фінальній репетиції.

Дарія Пономаренко підготувала драматичний номер на пілоні про пошук світла серед темряви.

Останніми на сцену вийшов несподіваний тандем — хардкор-гурт Sick Solution та юний Мирон Рогозний. Вони виконали важкі рокерські версії хітів Артема Пивоварова Моя ніч та Рандеву.

Наприкінці виступу вокаліст гурту Артем Коваленко з’явився у футболці з написом Free Azovstal Defenders і звернувся до країни:

— Я хочу сказати дуже важливу річ. Поки кожен військовополонений не повернеться додому, до своїх рідних, до своїх сімей, ми не повинні нічого цього забувати та завжди старатись підтримувати сім’ї військовополонених.

Етер доповнили виступи спеціальних гостей — гурт ZAPAL — срібні призери 2021 року, а також сам Артем Пивоваров, який виконав попурі треків разом із хором EUGENIUS.

Хто переміг на Україна має талант 2026: імʼя переможця

За підсумками голосування українців у застосунку Дія, переможцем нового сезону Україна має талант 2026 оголошено 12-річного співака з Івано-Франківська Марка Сердинського.

Про участь у фіналі хлопчик дізнався під час перебування в дитячому таборі від Стаса Боклана.

У вирішальному випуску Марко підкорив серця глядачів акапельним та оркестровим виконанням легендарного хіта Василя Зінкевича Забудь печаль.

— Я дуже хотів, щоб Марко заспівав саме цю пісню. Спілкувався з продюсерами проєкту. Прекрасне виконання. Кожна нота була наче намистинка у великій прикрасі. Користуючись можливістю, хочу подякувати Василю Івановичу Зінкевичу за те, що ми можемо продовжувати співати такі прекрасні пісні, — зазначив Артем Пивоваров.

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