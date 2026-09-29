Військовослужбовець Дмитро Бабчук поділився подробицями свого самопочуття після перенесеного хірургічного втручання.

Про це наречений Лесі Нікітюк розповів на своїй сторінці в Instagram.

Наречений Лесі Нікітюк розповів про самопочуття після операції

У своїх Instagram-сторіз Бабчук поспілкувався із фоловерами.

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На запитання про подальші плани наречений Лесі Нікітюк відверто зізнався, що наразі проходить реабілітацію і прагне якомога швидше повернутися до виконання бойових завдань.

— Зараз потроху відновлююся. Як тільки зможу нормально ходити, дам газу на війноньку, бо завдання самі себе не виконають, — написав Дмитро.

наречений нікітюк

Фото: instagram.com/special_my_profession

Паралельно з відновленням після операції Дмитро Бабчук присвячує час родині.

Наречений Лесі Нікітюк зазначив, що зараз активно займається батьківством, і опублікував тепле фото з їхнім маленьким сином Оскаром.

наречений нікітюк

Фото: instagram.com/special_my_profession

Про госпіталізацію та травму ноги нареченого Лесі Нікітюк стало відомо понад місяць тому, коли йому провели операцію.

Точних обставин отриманого ушкодження Бабчук не розголошує.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук офіційно підтвердили стосунки у жовтні 2024 року, у січні 2025 року стало відомо про заручини, а влітку 2025 року у них народився син Оскар.

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