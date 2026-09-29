Військовослужбовець Дмитро Бабчук поділився подробицями свого самопочуття після перенесеного хірургічного втручання.

Про це наречений Лесі Нікітюк розповів на своїй сторінці в Instagram.

Наречений Лесі Нікітюк розповів про самопочуття після операції

У своїх Instagram-сторіз Бабчук поспілкувався із фоловерами.

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На запитання про подальші плани наречений Лесі Нікітюк відверто зізнався, що наразі проходить реабілітацію і прагне якомога швидше повернутися до виконання бойових завдань.

— Зараз потроху відновлююся. Як тільки зможу нормально ходити, дам газу на війноньку, бо завдання самі себе не виконають, — написав Дмитро.

Паралельно з відновленням після операції Дмитро Бабчук присвячує час родині.

Наречений Лесі Нікітюк зазначив, що зараз активно займається батьківством, і опублікував тепле фото з їхнім маленьким сином Оскаром.

Про госпіталізацію та травму ноги нареченого Лесі Нікітюк стало відомо понад місяць тому, коли йому провели операцію.

Точних обставин отриманого ушкодження Бабчук не розголошує.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук офіційно підтвердили стосунки у жовтні 2024 року, у січні 2025 року стало відомо про заручини, а влітку 2025 року у них народився син Оскар.

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