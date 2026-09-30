Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала, як підріс її син Оскар. Хлопчику влітку виповнився 1 рік.

Новою світлиною Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк показала, як підріс її син Оскар

На кадрі син Лесі Нікітюк і військовослужбовця Дмитра Бабчука зображений у повний зріст поряд зі своїм дідусем.

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Найімовірніше, телеведуча разом із первістком наразі перебуває у рідному Хмельницькому, гостюючи в батьків.

— З дідусем, — лаконічно підписала світлину Нікітюк.

Нагадаємо, що про роман Лесі Нікітюк із військовослужбовцем Дмитром Бабчуком стало відомо восени 2024 року, а вже на початку 2025 ведуча показала обручку після освідчення коханого.

У червні 2025 року у пари народився син Оскар.

Попри заручини, офіційно побратися Нікітюк та Бабчук ще не встигли.

Раніше наречений Лесі Нікітюк розповів про свій стан після перенесеної операції.

Також Дмитро Бабчук замилував мережу ще однією світлиною з сином Оскаром.

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