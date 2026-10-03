У суботу, 3 жовтня, відзначається День техніків, Всесвітній день татуювальника, Всесвітній день смузі та Міжнародний день листоноші, що припадає на першу суботу жовтня.

Крім того, у першу суботу жовтня дні народження святкують міста Запоріжжя та Чернівці.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять священномученика Діонісія Ареопагіта. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня — далі в матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 3 жовтня 2026 року

3 жовтня православні віряни згадують Діонісія Ареопагіта, учня апостола Павла та першого єпископа міста Афіни.

У 95 році Климент I відправив святого до Галлії, щоб той там проповідував християнство. Через рік Діонісій загинув внаслідок переслідувань римського імператора Доміціана.

Вважається, що святий написав кілька творів, які стали відомими в V столітті та неабияк вплинули на розвиток християнської філософії. У науці ці тексти відомі як Ареопагітики.

Який сьогодні, 3 жовтня 2026 року, день в Україні

3 жовтня відзначається День технаря або День техніків. У цю дату заведено вітати працівників IT-відділу, електриків, конструкторів, інженерів, автослюсарів тощо.

На першу суботу жовтня припадає День міста Запоріжжя. Це один із найбільших індустріальних центрів України, де працюють десятки підприємств машинобудування, енергетики та металургії, які зараз постійно атакує ворог. Попри все незламне місто працює та живе на максимум, що можливий в умовах повномасштабної війни.

Того ж дня відзначають і День міста Чернівці. Старовинний центр Буковини славиться своєю архітектурою та унікальною резиденцією митрополитів Буковини та Далмації, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Хто святкує день ангела 3 жовтня 2026 року

День ангела сьогодні святкують чоловіки на ім’я Антон, Денис, Іван, Павло і Петро. Привітайте власників цих імен побажаннями щастя, миру і добробуту.

Що не можна робити 3 жовтня 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність і байдужість. Народні прикмети радять одягатися за погодою та уникати переохолодження, адже є високий ризик захворіти. Якщо захворієте сьогодні — потім будете довго одужувати.

Невдалий день для будь-яких хірургічних втручань. Не рекомендується вирушати у довгі поїздки автомобілем — це може бути небезпечним. Згідно з місячним календарем, 3 жовтня краще уникати нових починань, ризикованих угод та емоційних суперечок.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися різними домашніми справами. Сприятливий день для творчості, рукоділля, занять спортом. Астрологи рекомендують 3 жовтня присвятити завершенню розпочатих справ і відновленню сил.

Народні прикмети на 3 жовтня 2026 року

Темні хмари низько пливуть — можливий снігопад та сильний холод.

Горобці зграями перелітають з одного місця на інший — до негоди.

Галки зібралися в зграю та кричать — прийде ясна погода.

Мокра і туманна погода 3 жовтня віщує погожу осінь.

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