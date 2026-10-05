У новому сезоні комедійно-пригодницького серіалу АТП Перевізники історія команди автотранспортного підприємства масштабується. На водіїв Артема та Семена чекають нові небезпечні пригоди, боротьба за Рапід-Транс, музичні дуети та зустріч з Ольгою Цибульською.

Прем’єра другого сезону серіалу на ICTV2 відбудеться з 26 жовтня.

Новий сезон серіалу АТП Перевізники

У всіх звичайні рейси, а для Артема Горбача (В’ячеслава Довженка) та Семена Зозулі (Володимира Гладкого) кожна поїздка перетворюється на нову пригоду. У продовженні залишаться складові, за які глядачі полюбили серіал: дружба головних героїв, дорожня романтика, небезпечні ситуації, детективні історії, гумор і пісні.

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До знайомої команди приєднаються зіркові гості. Одним із музичних сюрпризів стануть пісні у виконанні В’ячеслава Довженка, Володимира Гладкого та Ольги Цибульської.

Креативний продюсер серіалу Фелікс Аброскін зазначає, що головною суперсилою Артема і Семена залишається почуття гумору.

— У які б халепи й детективні пригоди не потрапляли Артем і Семен, вони завжди знаходять привід пожартувати з себе, один з одного або з обставин. Це той випадок, коли сміх рятує від стресу й допомагає команді долати перешкоди. Наші водії доведуть: з правильним настроєм можна вибратися навіть із глухого кута, — говорить Фелікс Аброскін.

Боротьба за Рапід-Транс та більше музики

Окремою сюжетною лінією стане боротьба за рідний Рапід-Транс. Команді доведеться шукати нестандартні способи, щоб захистити підприємство від конкурентів. Ця історія матиме несподівані, життєві та кумедні повороти. Чи зможуть герої остаточно відстояти свій бізнес і якою буде ціна перемоги, творці серіалу поки тримають у таємниці.

У новому сезоні також буде більше музики. Артем і Семен заспівають разом, а нові композиції передаватимуть атмосферу дороги, пригод і свободи.

Володимир Гладкий розповідає, що більшість пісень тримаються на В’ячеславі Довженку, який добре співає. Сам Гладкий також має досвід вокальних виступів та гри на гітарі.

Ольга Цибульська зіграє двох персонажок

До героїв серіалу приєднається Ольга Цибульська. Для співачки це перша роль у кіно. Вона зіграє одразу двох персонажок — саму себе та свою двійницю.

— Це мої перші зйомки в кіно, і мені дуже пощастило з командою. Працювати було цікаво й приємно. На майданчику ми постійно сміялися. Хлопці жартували в гримерках, між дублями, поза кадром і навіть у кадрі. Це було незабутньо, — розповіла Цибульська.

У фіналі епізоду співачка опиниться на одній сцені з головними героями — Артемом і Семеном.

Зміни торкнуться не лише головного дуету. Глядачі стежитимуть за Галиною у виконанні Віри Кобзар та Катею, яку грає Анна Гуляєва. Також новими вчинками дивуватимуть Сушко у виконанні Дмитра Суржикова та його підлеглий Дудля, якого зіграв Олександр Печериця.

Над третім сезоном працювала кінокомпанія Mamas Film Production. Точну дату прем’єри продовження на ICTV2 повідомлять згодом.

Фото: ICTV2

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