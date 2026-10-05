Мінус 27 кг після пологів: переможниця Холостяка 13 Інна Бєлєнь вразила схудненням
Переможниця проєкту Холостяк 13 та блогерка Інна Бєлєнь показала приголомшливі зміни у фігурі.
Бєлєнь вдалося скинути 27 кілограмів після пологів.
Свій результат переможниця Холостяка 13 зафіксувала на світлинах до і після.
Інна Бєлєнь схудла на 27 кілограмів
Кадрами перевтілення та своїми показниками ваги Інна Бєлєнь поділилася в соціальній мережі Threads.
— За вагітність набрала 30 кг (і ні, не їла, як не у себе). Перше фото 27 квітня – 87 кг. Друге фото 29 вересня – 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг, — підписала світлини Інна Бєлєнь.
Переглянути в Threads
Водночас Інна опублікувала світлину донечки Кіри та зізналася, що готова знову пройти цей шлях, натякнувши на плани щодо наступної вагітності.
Нагадаємо, що після завершення проєкту Холостяк 13 та розриву з Олександром Тереном Інна почала стосунки з Іваном Яловенком, з яким знайома зі шкільних років.
У грудні 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно зареєструвала шлюб. 28 квітня 2026 року в Інни Бєлєнь та Івана Яловенка народилася донечка Кіра.
На початку вересня Інна Бєлєнь похрестила доньку Кіру в колі найближчих людей.
Фото: Інна Бєлєнь