Переможниця проєкту Холостяк 13 та блогерка Інна Бєлєнь показала приголомшливі зміни у фігурі.

Бєлєнь вдалося скинути 27 кілограмів після пологів.

Свій результат переможниця Холостяка 13 зафіксувала на світлинах до і після.

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Інна Бєлєнь схудла на 27 кілограмів

Кадрами перевтілення та своїми показниками ваги Інна Бєлєнь поділилася в соціальній мережі Threads.

— За вагітність набрала 30 кг (і ні, не їла, як не у себе). Перше фото 27 квітня – 87 кг. Друге фото 29 вересня – 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг, — підписала світлини Інна Бєлєнь.

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Водночас Інна опублікувала світлину донечки Кіри та зізналася, що готова знову пройти цей шлях, натякнувши на плани щодо наступної вагітності.

Нагадаємо, що після завершення проєкту Холостяк 13 та розриву з Олександром Тереном Інна почала стосунки з Іваном Яловенком, з яким знайома зі шкільних років.

У грудні 2025 року пара оголосила про заручини, а 3 лютого 2026 року офіційно зареєструвала шлюб. 28 квітня 2026 року в Інни Бєлєнь та Івана Яловенка народилася донечка Кіра.

На початку вересня Інна Бєлєнь похрестила доньку Кіру в колі найближчих людей.

Фото: Інна Бєлєнь

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