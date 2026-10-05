У першому випуску Зважені та щасливі-11 учасники пройшли випробування з 350-кілограмовим кубом, Марина Боржемська та Олексій Новіков сформували команди, а перше зважування завершилося різницею лише у 0,01%.

Про те, як пройшов перший випуск Зважені та щасливі 11 сезон, читайте в матеріалі.

Як пройшов 1 випуск Зважені та щасливі 11 сезон

На старт 11 сезону Зважені та щасливі приїхали 18 учасників, які хотіли потрапити до табору схуднення. Однак ведучий Даніель Салем одразу повідомив, що місць у проєкті лише 14.

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— Цього сезону ми вирішили змінити правила гри. Нам не потрібні обіцянки, нам потрібні дії. Потрапити до проєкту та отримати допомогу найкращих експертів країни зможуть не всі, а тільки ті, хто доведуть, що готові працювати заради своєї мети, — сказав Даніель.

Учасників розділили на три команди — білу, лимонну та блакитну. Поділ був не випадковим, а залежав від способу життя та причин, через які люди набрали вагу.

До білої команди потрапили ті, хто заїдає стрес та сприймає їжу як розраду.

У лимонній команді опинилися учасники, для яких набір ваги став результатом сімейних традицій.

Блакитну команду сформували з людей, яким зайва вага заважає здійснити свою мрію.

Перше випробування: хто потрапив до табору схуднення Зважені та щасливі 11 сезон

Для кожної команди підготували спеціальний куб вагою понад 350 кг, встановлений на дерев’яних колодах. Учасники мали перемістити його з точки А в точку Б, перекочуючи на колодах.

Щоб рухатися вперед, задню колоду потрібно було постійно переносити наперед. На фініші на учасників чекала ще одна частина завдання — всі 12 колод потрібно було перенести до спеціальної металевої конструкції.

Команда, яка першою встановлювала всі колоди, у повному складі отримувала місця у таборі схуднення. Другій команді діставалося п’ять місць, третій — лише три. Кого саме залишити у проєкті, учасники мали вирішувати самостійно.

— Коли визначаться імена усіх 14 щасливчиків, Марина та Олексій оголосять імена тих, кого вони хочуть бачити у своїх командах, — пояснив Даніель Салем.

Першими впоралися білі, тому всі шестеро пройшли далі:

Богдан Лазоренко;

Кирило Черних;

Катерина Желєва;

Олена Витюк;

Євгенія Скрипка;

Людмила Чопівська.

Другими фінішували лимонні. Із шести учасників вони мали залишити п’ятьох. Далі пройшли:

Роман Берчян;

Софія Горб;

Сашко Ярмоленко;

Василь Биба;

Віталіна Омельчук.

Аліна Іванова до основного складу не потрапила.

Останньою фінішувала блакитна команда, якій дісталося лише три місця. Олександр Ободовський, Кирило Кружков та Роман Панченко вирішили поступитися ними дівчатам.

Таким чином, до табору потрапили:

Наталя Ковтонюк;

Лілія Чоміна;

Валентина Насірові.

Однак для чотирьох учасників боротьба не завершилася. Даніель Салем оголосив, що Аліна Іванова, Олександр Ободовський, Кирило Кружков та Роман Панченко отримають ще один шанс.

Вони одягнули сірі футболки й поки не належали до жодної команди. Якщо наприкінці тижня хтось із них покаже кращий відсотковий результат, ніж учасник основного складу, то зможе посісти його місце.

Які команди сформували Марина Боржемська та Олексій Новіков

Після першого випробування тренери визначили учасників, з якими продовжать роботу.

До жовтої команди Марини Боржемської увійшли:

Євгенія Скрипка;

Кирило Черних;

Богдан Лазоренко;

Наталя Ковтонюк;

Софія Горб;

Олена Витюк;

Валентина Насірові.

До синьої команди Олексія Новікова потрапили:

Роман Берчян;

Віталіна Омельчук;

Сашко Ярмоленко;

Катерина Желєва;

Людмила Чопівська;

Василь Биба;

Лілія Чоміна.

Перше зважування на Зважені та щасливі 11 сезон: хто опинився під загрозою вильоту

Перед першим зважуванням Даніель Салем пояснив нові правила 11 сезону.

Команди зважуються по черзі, а кількість втрачених кілограмів переводять у відсоток від їхньої стартової ваги. Перемагає команда з більшим відсотком втраченої ваги.

У команді, яка програла, двоє учасників із найменшим відсотком втраченої ваги потрапляють у номінацію. Хто з них залишить основний склад, вирішують інші члени команди голосуванням.

Для учасників у сірих футболках діяло окреме правило. Якщо хтось із них показує кращий відсотковий результат, ніж учасник основного складу, який втратив найбільший відсоток ваги, він автоматично отримує місце у команді, що програла зважування.

За підсумками першого тижня жовта команда втратила 4% загальної ваги, а синя — 3,99%. Отже, з мінімальною різницею перше зважування програла команда Олексія Новікова.

У номінацію потрапили Роман та Катерина. Проте цього тижня ніхто з них не залишив проєкт. Натомість команда мала вирішити, хто одягне сіру футболку.

Найменше підтримки під час голосування отримала Катерина, тому вона перейшла до сірої команди й отримала ще один шанс поборотися за своє місце.

Водночас Олександр Ободовський та Кирило Кружков із сірих показали кращий відсотковий результат, ніж учасники основного складу, та автоматично отримали місця у синій команді.

Аліна Іванова та Роман Панченко також не покинули Зважені та щасливі. Даніель Салем залишив їх ще на один тиждень, давши останню можливість вибороти місце в основному складі однієї з команд.

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