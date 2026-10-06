Леся Нікітюк розповіла, чи вийшла заміж за військового Дмитра Бабчука
- Леся Нікітюк розкрила правду про шлюб із Дмитром Бабчуком.
- Нікітюк відповіла на чутки, чи дійсно зіграла таємне весілля з Бабчуком.
Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свій сімейний статус.
Нікітюк відповіла на чутки про те, чи дійсно вийшла заміж за військового Дмитра Бабчука.
Про це Леся Нікітюк розповіла в шоу Андрія Бєднякова Де брехня?
Чи вийшла заміж Леся Нікітюк за військового Дмитра Бабчука
Андрій Бєдняков під час представлення Лесі Нікітюк несподівано вирішив привітати колегу з поповненням та заміжжям.
— Я тебе хотів привітати особисто з тим, що ти народила дитину. Не через оці екрани телефончиків, а дивлячись у твої очі. Вітаю тебе! Я знаю, як ти дуже сильно цього хотіла. Я був щиро дуже радий, коли дізнався цю новину. Ну і класно, я теж радий, що ти вийшла заміж. У тебе чудовий чоловік, — сказав Бєдняков.
Однак Леся Нікітюк одразу уточнила свій сімейний статус.
Нікітюк підкреслила, що наразі перебуває у статусі нареченої, адже після заручин вони з Дмитром Бабчуком вирішили відкласти офіційне свято до мирних часів.
— Не офіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але…, — поділилася Леся Нікітюк.
Попри відсутність штампа у паспорті, Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук разом виховують сина Оскара, який народився влітку 2025 року.
Нещодавно Леся Нікітюк поділилася світлиною, на якій показала Оскара з дідусем.