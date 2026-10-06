Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свій сімейний статус.

Нікітюк відповіла на чутки про те, чи дійсно вийшла заміж за військового Дмитра Бабчука.

Про це Леся Нікітюк розповіла в шоу Андрія Бєднякова Де брехня?

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Чи вийшла заміж Леся Нікітюк за військового Дмитра Бабчука

Андрій Бєдняков під час представлення Лесі Нікітюк несподівано вирішив привітати колегу з поповненням та заміжжям.

— Я тебе хотів привітати особисто з тим, що ти народила дитину. Не через оці екрани телефончиків, а дивлячись у твої очі. Вітаю тебе! Я знаю, як ти дуже сильно цього хотіла. Я був щиро дуже радий, коли дізнався цю новину. Ну і класно, я теж радий, що ти вийшла заміж. У тебе чудовий чоловік, — сказав Бєдняков.

Однак Леся Нікітюк одразу уточнила свій сімейний статус.

Нікітюк підкреслила, що наразі перебуває у статусі нареченої, адже після заручин вони з Дмитром Бабчуком вирішили відкласти офіційне свято до мирних часів.

— Не офіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але…, — поділилася Леся Нікітюк.

Попри відсутність штампа у паспорті, Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук разом виховують сина Оскара, який народився влітку 2025 року.

Нещодавно Леся Нікітюк поділилася світлиною, на якій показала Оскара з дідусем.

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