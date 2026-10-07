Колишній наречений американської акторки Гейден Панеттьєрі, чемпіон з боксу Володимир Кличко, звернувся до правоохоронних органів із проханням розслідувати факт незаконного продажу майна покійної акторки.

Про це повідомляє видання People із посиланням на судові документи.

Прикраси Гейден Панеттьєрі продали ломбарду: заява Кличка

У новій заяві до суду Кличко вказує, що особа, яка раніше була пов’язана з Гейден Панеттьєрі, але не є членом родини, винесла з помешкання її особисті речі (зокрема дорогоцінні ювелірні вироби) та здала їх до ломбарду.

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Адміністрація ломбарду відмовляється віддавати майно без офіційного запиту від правоохоронних органів.

У зв’язку з цим Кличко наполягає на залученні поліції, аби запобігти завданню “прямої фінансової шкоди для Каї, єдиної спадкоємиці Панеттьєрі без заповіту”.

Окрім цього, Володимир Кличко зазначив, що сторонні особи отримали несанкціонований доступ до електронної пошти Панеттьєрі та знищили частину листування.

Ще за життя акторка була змушена змінювати замки й наймати охорону через побоювання за власні речі.

— Існує висока ймовірність того, що майно, що належить спадщині Гейден, може бути втрачено, пошкоджено або розсіяно до того, як належним чином призначений особистий представник зможе його захистити, — наголосив у клопотанні Кличко.

Щоб захистити права спільної 11-річної доньки Каї, яка є єдиною бенефіціаркою майна матері, Кличко подав клопотання про оформлення тимчасового опікунства над спадщиною Панеттьєрі.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Офіційною причиною смерті Гейден Панеттьєрі правоохоронці назвали передозування таблеткою з фентанілом.

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