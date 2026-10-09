Принц Гаррі під час освітнього онлайн-майстеркласу з подолання горя відверто поділився подробицями щодо свого психічного здоров’я.

Про це пише BBC.

Принц Гаррі розповів про депресію після від’їзду з Великої Британії

Принц Гаррі зізнався, що після виїзду з Великої Британії у 2019 році зіштовхнувся з депресивним станом, а також роками переживав емоційне оніміння через втрату матері, принцеси Діани.

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Відверта розмова відбулася за участю нейробіолога та професорки Університету Аризони Мері-Френсіс О’Коннор на навчальній відеоплатформі MasterClass.

За словами принца Гаррі, після переїзду з Великої Британії до Канади його організм звикав до відсутності постійного напруження, у якому він жив роками.

— Перебуваючи в Канаді, якомога далі від стресового середовища, де, ймовірно, моє тіло просто переповнювалося адреналіном, протягом двох-трьох днів я пережив цей адреналіновий сплеск, чого ніколи раніше не відчував. Мені здавалося, що мені потрібен був стрес, щоб отримати адреналін, який змусить мій мозок працювати, бо я став непотрібним у домі, — згадав герцог Сассекський.

Принц Гаррі додав, що після цього його стан різко погіршився.

— Я фактично впав у депресію приблизно на два тижні й відчував, що не можу функціонувати без адреналіну, — розповів принц Гаррі.

Окремий блок розмови принц Гаррі присвятив дитячій травмі після трагічної загибелі його матері, принцеси Діани, коли йому було лише 12 років.

Він зізнався, що намагався втекти від болю під час військової служби в Афганістані, куди вирушав двічі у 20-річному віці.

— У свої 20 років я двічі ходив на війну, думаючи, що зможу втекти від своїх почуттів. Але цього не сталося. Я так довго був емоційно онімілий, значною мірою тому, що відчував себе невірним і винним за можливість бути щасливим і радісним без неї. Я відчував, що маю сумувати та бути емоційно заціпенілим, щоб довести їй, що сумую за нею, — поділився принц Гаррі.

Також принц Гаррі зізнався, що після похорону матері він не плакав майже два десятиліття.

Розблокувати емоції йому допомогла терапія — за порадою фахівця він скористався парфумами матері, що допомогло йому усвідомити: вона просто хотіла, щоб я був щасливий.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган Маркл разом з дітьми повернулися до Великої Британії після шести років життя у США.

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