У суботу, 10 жовтня 2026 року, вийшов восьмий випуск кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали 5.

Цього разу кухарям довелося пройти два непрості конкурси, а учасники в чорних фартухах змагалися за право продовжити боротьбу в проєкті.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 8 випуску та як пройшли випробування — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 8 випуск

Як інформує телеканал СТБ, цього тижня кухарям довелося залишити звичну кухню МастерШеф і вирушити до Бучі. Там на них чекало випробування, якого раніше не проводили в історії кулінарного шоу.

Разом із ведучою Ольгою Мартиновською учасники прибули на фабрику-кухню, побудовану коштом американського філантропа Говарда Баффета. Саме тут професіонали мали приготувати обіди для 230 школярів із Бучанської громади.

Завдання виявилося масштабним: за дві години кожна команда повинна була видати 230 порцій повноцінного обіду.

— Подібного випробування ще жодного разу не було в історії нашого проєкту, — зазначила Ольга Мартиновська.

Учасників розділили на дві команди, які очолили Андрій та Артур.

До зеленої команди Андрія увійшли Настя, Макс, Гліб, Дмитро, Андрюха, Галина та Крістіна.

Разом з Артуром у жовтій команді працювали Жора, Олексій, Катерина, Лоана, Даніїл та Ірина.

Під час складання меню зелені вирішили орієнтуватися на дитячі вподобання. Вони приготували корисні бургери, овочеві салати та печиво крамбл-кукіс.

Жовті довше обирали страви. Спершу команда розглядала оніґірі, але потім змінила рішення. У підсумку школярам запропонували котлету із запеченою картоплею, овочевий салат і десерт у японському стилі.

Коли приготування завершилося, судді Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Алекс Якутов разом із представниками команд відвідали три школи Бучі.

Оцінювали обіди не судді, а самі діти. Школярі куштували страви й голосували за ті, які їм більше сподобалися.

Перемогу здобула зелена команда. Жовті програли, а їхній капітан Артур отримав чорний фартух.

Другий конкурс змусив учасників по-іншому поглянути на звичні інгредієнти. Цього разу кухарі працювали за принципом Zero Waste, який передбачає раціональне використання продуктів і мінімізацію відходів.

Для випробування учасників випадковим жеребом об’єднали у п’ять трійок:

Зелені — Олексій, Макс і Галина.

Сині — Даніїл, Дмитро й Андрюха.

Фіолетові — Настя, Гліб і Андрій.

Жовті — Жора, Ірина й Катерина.

Червоні — Лоана, Артур і Крістіна.

Кожен кухар мав приготувати окрему страву, однак працювати з продуктами доводилося по черзі.

Перед початком основного конкурсу учасники виконували експрес-завдання. Саме їхні результати визначали, хто отримає найвигідніші умови.

Перший кухар міг обирати інгредієнти з повного набору. Другому залишалися продукти, які не використав попередник. Третій же мав придумати страву з того, що залишилося після двох колег.

Отже, що пізніше учасник починав готувати, то менше можливостей мав для вибору продуктів.

Не всім вдалося впоратися з такими умовами. За результатами конкурсу чорні фартухи отримали Артур, Олексій, Даніїл і Дмитро.

Саме ця четвірка мала боротися за місце в шоу у фінальному випробуванні.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 8 випуску

Останній конкурс тижня отримав назву інсташедевр. Четверо учасників у чорних фартухах повинні були створити страви, які привернуть увагу користувачів Instagram.

Цього разу кулінарам не встановлювали обмежень щодо вибору страви. Вони могли готувати на власний розсуд, але мали особливо подбати про зовнішній вигляд їжі.

Адже саме візуальна привабливість була головною умовою конкурсу.

Після завершення роботи кожну страву зняли на відео та розмістили в сторіс офіційного Instagram-акаунта МастерШеф.

За правилами двоє учасників, які отримають найбільшу підтримку аудиторії, повинні були повернути білі фартухи. Роботи двох інших кухарів мали дегустувати судді.

Проте голосування завершилося результатом, який змінив звичний перебіг випробування.

Страва Олексія зібрала 52% голосів. Натомість роботи Артура, Даніїла та Дмитра отримали однакову підтримку — по 16%.

Олексій став єдиним учасником, який гарантовано врятувався завдяки голосуванню підписників. Він одягнув білий фартух і піднявся на балкон.

А от трьом іншим кухарям довелося чекати рішення суддів.

Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Алекс Якутов продегустували їхні страви й визначили, хто найгірше виконав завдання.

У 8 випуску МастерШеф. Професіонали 5 від 10 жовтня 2026 року проєкт покинув Даніїл Ніколайчук.

Даніїл Ніколайчук – 23-річний кухар родом із Дружківки Донецької області, також пов’язаний із Києвом.

Кулінарію він вважає справою свого життя. Серед своїх сильних сторін Даніїл називає універсальність, уміння готувати практично з будь-яких продуктів і здатність зберігати спокій на кухні.

Він також намагається використовувати інгредієнти без зайвих відходів, адже переконаний, що навіть звичайні обрізки можуть змінити смак страви.

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