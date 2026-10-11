У неділю, 11 жовтня, на телеканалі СТБ відбувся другий випуск проєкту Зважені та щасливі 2026.

На другому тижні на синю та жовту команди під керівництвом тренерів Олексія Новікова та Марини Боржемської чекало перше командне випробування, а учасники в сірих футболках виборювали право увійти до основного складу.

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов 2 випуск

Як повідомляє СТБ, перший командний конкурс вимагав від учасників не лише сили, а й стратегічного мислення.

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Учасники 11 сезону Зважені та щасливі пересували по полю 80-кілограмові металеві конструкції заввишки два метри з літерами, а майбутні капітани координували їхні дії зі спеціальних височин.

Командам необхідно було за дві години скласти якомога більше слів на задану тематику.

Жовті збирали терміни з нутриціології, а сині — зі світу спорту.

За кожне слово надавався бонус -1 бал, а за розгадку головного кодового слова з 12 літер — додатковий бонус на зважуванні.

— Крім того, на полі заховане головне кодове слово з усіх 12 літер. Якщо вашій команді вдасться розгадати та скласти кодове слово, незалежно від фінального результату конкурсу, ви гарантовано отримаєте бонус -1 кг, — пояснив ведучий проєкту Даніель Салем.

Обидві команди успішно розгадали свої головні слова: Калорійність у жовтих та Витривалість у синіх, отримавши по -1 кг.

Однак за загальною кількістю складених слів (16 проти 13) перемогу здобула жовта команда, виборовши додаткові -2 кг на зважуванні.

Перед контрольним зважуванням команди обрали своїх очільників.

Капітанкою жовтих одноголосно стала Євгенія Скрипка, а в синій команді за результатами голосування лідерство довірили Кирилу Кружкову.

За підсумками скинутої ваги:

Жовта команда: скинула 18 кг, а з урахуванням бонусів (-3 кг) результат склав -21 кг (2,24%).

скинула 18 кг, а з урахуванням бонусів (-3 кг) результат склав -21 кг (2,24%). Синя команда: скинула 28 кг, а з бонусом (-1 кг) підсумковий результат досяг -29 кг (2,27%).

З мінімальним відривом у соті відсотка перемогу здобули сині.

Зважені та щасливі 2026: хто покинув проєкт у 2 випуску

У жовтій команді найменші показники схуднення продемонстрували Олена та Софія. За рішенням голосування проєкт залишила Олена Витюк.

Наприкінці випуску вирішилася доля претендентів на місце в основному складі — Катерини, Романа та Аліни. За підсумками двох тижнів у відсотковому співвідношенні найкращий результат показала Катерина, яка офіційно приєдналася до жовтої команди.

Натомість Аліна Іванова та Роман Панченко не змогли вибороти омріяне місце в проєкті Зважені та щасливі 2026.

Таким чином, у 2 випуску Зважених та щасливих 2026 від 11.10.2026 проєкт залишили одразу троє учасників: Олена Витюк, Аліна Іванова та Роман Панченко.

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