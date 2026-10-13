З 24 жовтня по 1 листопада 2026 року в Києві відбудеться 55 Київський міжнародний кінофестиваль Молодість.

Організатори вже повністю розкрили склад експертного журі, а також оголосили учасників перших двох конкурсних блоків — Студентського та Короткометражного.

Детальніше — в матеріалі на Фактах ICTV.

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Кінофестиваль Молодість 2026: хто очолить журі

Головне міжнародне журі, яке визначатиме володаря Гран-прі та найкращі роботи фестивалю Молодість, очолив Олег Сенцов — український кінорежисер (Гамер, Номери, Реал), письменник, колишній політв’язень Кремля, військовослужбовець ЗСУ, лауреат Премії Сахарова та кавалер ордена Почесного легіону.

Разом із ним до складу Міжнародного журі увійшли:

Маттайс Ваутер Кнол (Нідерланди) — виконавчий та генеральний директор Європейської кіноакадемії, колишній очільник Європейського кіноринку (EFM) та програми Berlinale Talents.

Махназ Мохаммаді (Іран) — режисерка та правозахисниця, авторка стрічок Син-Мати (TIFF, 2019) та Роя (Berlinale Panorama, 2026), лауреатка Премії за свободу слова в Австрії.

Євген Лавренчук (Україна) — театральний режисер, заслужений артист України, лауреат Державної премії ім. Леся Курбаса.

Аніта Узулнієце (Латвія) — кінознавиця, докторка мистецтв, доцентка Університету RISEBA, членкиня міжнародних журі FIPRESCI у Каннах, Берліні та Венеції.

Київський міжнародний кінофестиваль Молодість: склад національного журі

Оцінювати роботи митців у 55 кінофестивалі Молодість будуть:

В’ячеслав Туряниця (Україна) — режисер, учасник об’єднання Сучасне Українське Кіно (СУК), лауреат головної нагороди Скіфський олень за найкращий короткометражний фільм Національного конкурсу 54-ї Молодості.

Радек Ліпка (Польща) — директор фестивалю CinEast у Люксембурзі, співзасновник Мережі кінофестивалів Східної Європи (EEFFN).

Ксав’є Анрі-Рашід (Франція/Велика Британія) — засновник і керівник лондонської сейлз-агенції Film Republic, член Європейської кіноакадемії (EFA).

Кінофестиваль Молодість у Києві: програма фільмів

Цьогорічна програма студентського кіно об’єднала 16 робіт молодих авторів від Тайваню та Китаю до Німеччини, Швейцарії та Мексики.

Гіркий поцілунок / Bitter Kiss (реж. Хасан Еґе Чалишкан; Нідерланди, Туреччина) Фатерланд, або Буле на ім’я Янто / Vaterland Or A Bule Named Yanto (реж. Бертольд Вах’юді; Німеччина, Індонезія) Заборонена зона / Restricted Area (реж. Ян Ґурецкі; Польща) Квіти Мальви / The Flowers of Malva (колектив авторів: Анна Лис, Ремі Берлемон, Аліс Амель та інші, Франція) Витримка / Shutterspeed (реж. Яспер де Месенер; Бельгія) До завтра / The Bright Hours (реж. Є Цзячень; Тайвань) Ремінісценція / Reminiscence (реж. Ірина Мельниченко; Швейцарія) Літо на межі / White-Knuckle Summer (реж. Джейсон Гоуґан; Велика Британія) Буфет / The Bistro (реж. Скайсте Барткуте; Литва) Заяче серце / Rabbit Heart (реж. Стела Фахінґер; Німеччина) Коли заходить сонце / Sundown (реж. Жеремі́ Джайрадж Ітті, Інна Сорока та ін.; Швейцарія) Каматіпурський експрес / Kamathipura Express (реж. Леон Кожиньскі; Польща) Келих пам’яті / Un verre de souvenir (реж. Луї Марґеріт; Франція) Канібальська форма / La Forma Cannibale (реж. Джіневра Соларолі; Італія) М’ясо / Vyann (реж. Адольфо Марґуліс; Мексика) Усе гаразд / C’est La Vie (реж. Чжен Цзихань; Китай)

Тим часом у міжнародному короткометражному блоці змагатимуться 17 стрічок, серед яких є як роботи українських режисерів, так і копродукційні проєкти:

Людина без якостей / The Man Without Qualities (реж. Софія Романо; Бельгія) Стрижка / The Cut (реж. Юлія Станішевська; Польща) Дьєґо / Diego (реж. Мелісса Сільвера; Франція) Блискавка / Thunder (реж. Маурісіо Караско Толоса; Франція) Тітонька Ліка та її горб / Auntie Lica The Hunchback (реж. Пауль-Резван Маковей; Румунія) День святого Валентина / Valentine’s Day (реж. Антон Іфланд Штеттнер; Бельгія) Тиша / Silence (реж. Павло Шпегун; Україна) Шум / The Buzz (реж. Кейт дель Кастійо; Мексика) Курка / Gallina (реж. Фернандо Рейнальдос; Іспанія) Процедура / Procedure (реж. Рабіа Езмен; Туреччина) Пісок / Sand (реж. Шахаф Сінай, Еяль Рое; Ізраїль, Україна, США) Ще один день в металевій коробці / Another Day In The Metal Box (реж. Гліб Фельдман; Україна) Аасмані / Aasmani (реж. Сайоні Ґупто; Індія) Хлібна пісня / Breadsong (реж. Катаріна Ауле; Естонія) Плакальниці / Mourners (реж. Ребека Арналь; Іспанія) Ласкаво просимо до Tool Shed / Welcome to Tool Shed (реж. Ендрю Клаус-Віньєрд; США) Історія із зачаттям / Conception Game (реж. Неталі Арл-Тойн; Велика Британія)

Київський міжнародний кінофестиваль Молодість: де відбудеться

Шанувальники кіно вже можуть придбати абонементи, які відкривають двері на всі фестивальні покази у кінотеатрі Жовтень та Будинку кіно.

Для студентської молоді передбачена пільгова вартість абонементів, а для українських захисників та захисниць вхід на фестиваль безкоштовний — отримати перепустку можна за наявності військово-облікового документа.

Головною інтригою кінофестивалю залишається боротьба за заповітну статуетку Скіфський олень — символ та найвищу нагороду Молодості, яку вручать переможцям конкурсних категорій.

Нагадаємо, що Київський міжнародний кінофестиваль Молодість — найстаріший та найбільший кіноогляд України, заснований у 1970 році.

Починаючись як дводенний студентський огляд робіт вихованців Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, за понад пів століття Молодість перетворилася на масштабну культурну подію світового рівня, визнану Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів (FIAPF).

Головне завдання фестивалю — підтримка та розвиток професійного молодого кіно. У конкурсних програмах традиційно змагаються дебютні роботи з усього світу: як повнометражні, так і короткометражні ігрові, документальні та анімаційні стрічки.

Свого часу саме на Молодості відбулися перші покази та стартував професійний шлях багатьох відомих українських і світових кінематографістів.

Фото: Київський міжнародний кінофестиваль Молодість

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