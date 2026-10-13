Сьогодні, 13 жовтня, помер український комік Олександр “Вєня” Венедчук.

Про це повідомляється на Instagram-сторінці Ветеранів космічних військ.

Помер Олександр “Вєня” Венедчук

Олександр Венедчук відомий виступами в команді Ветерани космічних військ та участю в Лізі сміху.

Зараз дивляться

За даними ЗМІ, на початку 2025 року Олександр переніс крововилив у мозок. Після цього йому зробили кілька операцій.

Наразі інформації про причини смерті немає.

Фото: Ветерани космічних військ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.