Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Помер український комік Олександр “Вєня” Венедчук
Сьогодні, 13 жовтня, помер український комік Олександр “Вєня” Венедчук.
Про це повідомляється на Instagram-сторінці Ветеранів космічних військ.
Помер Олександр “Вєня” Венедчук
Олександр Венедчук відомий виступами в команді Ветерани космічних військ та участю в Лізі сміху.
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За даними ЗМІ, на початку 2025 року Олександр переніс крововилив у мозок. Після цього йому зробили кілька операцій.
Наразі інформації про причини смерті немає.
Фото: Ветерани космічних військ
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