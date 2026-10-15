У Києві відбулася церемонія прощання з українським гумористом Олександром Венедчуком, відомим під псевдонімом Вєня. Артист здобув популярність завдяки участі в команді Ветерани космічних військ та проєкті Ліга сміху.

Прощання з Олександром Венедчуком у Києві

Провести коміка в останню путь прийшли його рідні, друзі, колеги та шанувальники творчості.

Серед присутніх були відомі українські артисти та представники гумористичної спільноти. Зокрема, пам’ять Венедчука вшанували Євген Янович, Ігор Біденко, Рома Міщеряков, Джейхун Сафаров, Василь Байдак, Володимир Дантес та інші.

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Після завершення панахиди присутні проводжали Олександра Венедчука оплесками. Так близькі, друзі та колеги віддали останню шану артисту.

– Полетіла наша зірочка на небеса. Дякуємо всім, хто був присутній і хто підтримував на відстані, – написали Ветерани космічних військ.

Що відомо про смерть коміка Вєні

Олександр Венедчук помер 13 жовтня 2026 року. Йому було 32 роки. Офіційна причина смерті гумориста наразі невідома.

Відомо, що раніше артист мав серйозні проблеми зі здоров’ям. У лютому 2025 року він розповідав про перенесений крововилив у мозок, який супроводжувався втратою свідомості та судомами.

Тоді Венедчуку провели екстрену операцію, після якої він проходив тривалу реабілітацію. Згодом комік переніс ще одне хірургічне втручання. Під час нього лікарі встановили титанову конструкцію для відновлення частини черепа.

Водночас інформації про те, чи пов’язана смерть Олександра Венедчука з попередніми проблемами зі здоров’ям, немає.

Фото: Олександр Венедчук/Instagram

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