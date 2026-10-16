Акторка Наталка Денисенко поділилася подробицями першого публічного непорозуміння зі своїм чоловіком Юрієм Ярошенком.

Про це Наталка Денисенко відверто розповіла в ефірі програми Тур зірками.

Наталка Денисенко розповіла про сварку з чоловіком Юрієм Ярошенком

Як зізналася Наталка Денисенко, приводом для сварки став букет квітів.

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Коли попередній букет зів’яв, Наталка Денисенко чекала на наступний. Проте через кілька днів, так і не дочекавшись романтичного кроку, вона вирішила висловити Юрію Ярошенку все, що думає з цього приводу.

— В мене зів’яв букет квітів. І я кажу: Юро, зів’яв букет квітів. Ти ж бачиш. Я собі уявляю, що буде як завжди. На наступний день мені Юра дарує квіти чи сьогодні. Але проходить кілька днів і квітів немає, — розповіла Денисенко.

Однак виявилося, що Юрій якраз готував для Наталки сюрприз.

Висловлюючи претензії, Наталка Денисенко навіть не підозрювала, що чоловік вже замовив для неї вишуканий букет.

Юрій Ярошенко планував забрати квіти саме того дня.

Зрештою непорозуміння не переросло в серйозний конфлікт.

Юрій Ярошенко та Наталка Денисенко зазначили, що в їхній парі бувають такі кумедні “сварки”.

Нагадаємо, що Наталка Денисенко вийшла заміж вдруге 8 серпня 2026 року за бізнесмена та манекенника Юрія Ярошенка.

Від першого шлюбу з актором Андрієм Федінчиком Наталка Денисенко виховує сина Андрійка.

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