У неділю, 11 жовтня, вийшов 3 випуск проєкту Зважені та щасливі на телеканалі СТБ.

Команди остаточно сформувалися, а капітани пройшли першу справжню перевірку на лідерство та стратегічне мислення.

Зважені та щасливі 11: як пройшов випуск від 18.10.2026

Третій тиждень проєкту Зважені та щасливі став переломним для Катерини Желєвої.

Зараз дивляться

Після двох виснажливих тижнів у “сірій футболці” дівчина виборола право залишитися в проєкті, проте змінила колір: з синьої команди вона перейшла до “жовтих”.

— Мені без різниці, в якій команді працювати. У мене була ціль залишитися — і я залишилася, — наголосила Катерина.

Адаптовуватися в новому колективі довелося безпосередньо під час виконання складної та відповідальної місії.

Головним випробуванням тижня стала масштабна перевірка на витривалість і силу. Учасникам потрібно було розгорнути величезні банери своїх команд на фасаді багатоповерхівки. Для цього їм довелося подолати 16 метрів, тягнучи за собою 300-кілограмову конструкцію.

— Я подивився на будівлю, побачив якісь два банери — у мене одразу серце застукало, і я зрозумів, що буде щось страшне, — поділився враженнями один з учасників проєкту Кирило.

На шляху до фінішу команд чекали три додаткові етапи: на баланс, витривалість та силу. Кожна помилка збільшувала підсумкову вагу вантажу.

Розподілом ролей займалися самі капітани. Перед капітанкою “жовтих” Євгенією постало складне завдання, адже чисельний та фізичний склад її команди суттєво відрізнявся від суперників.

Справжнім сюрпризом тижня стало спільне тренування. Наставники Марина Боржемська та Олексій Новіков підготували для підопічних випробування з 8 раундів різноманітних вправ, але з несподіваною умовою: цього разу кожен із тренерів контролював і оцінював не власну команду, а суперників.

Попри надважливі бонуси за перемогу в тренуванні, наставники продемонстрували принциповість та суворе оцінювання техніки виконання вправ.

Хто покинув Зважені та щасливі у 3 випуску

Завершився тиждень контрольним зважуванням, де кожен грам скинутої ваги мав вирішальне значення.

За результатами зважування у 3 випуску Зважених та щасливих 11 сезон проєкт покинув Василь Биба із синьої команди.

Василь Биба (187 см, 186 кг) — фрілансер та колишній рентген-лаборант, який через вигорання і брак руху набрав вагу й закрився у віртуальному світі онлайн-ігор, виходячи з дому лише кілька разів на місяць. У підліткові роки завдяки силі волі він уже схуд зі 135 до 87 кг і активно займався спортом, проте під тиском родини залишив мрію про спортивну кар’єру заради медицини.

Через сором за свій вигляд чоловік уникає людських очей і переносить важливі події у стосунках із цивільною дружиною Юлією, тому прийшов на проєкт із метою скинути 91 кг, повернути атлетичну форму, відновлювати здоров’я та нарешті одружитися.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.