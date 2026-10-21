Український баскетболіст та головний герой 15 сезону проєкту Холостяк В’ячеслав Кравцов показав свою 5-річну доньку.

На своїй сторінці в Instagram В’ячеслав Кравцов поділився милим відео, на якому позує з донечкою Меліссою.

Холостяк В’ячеслав Кравцов показав свою 5-річну доньку

У ролику Кравцов дарує донечці букет квітів, поки Мелісса емоційно та захоплено про щось розповідає татові.

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— Мій маленький всесвіт! У великого тата – маленька слабкість, — підписав зворушливий ролик В’ячеслав Кравцов.

Мелісса народилася у 2021 році у шлюбі Кравцова з моделлю, володаркою титулів Міс Тернопіль та Віцеміс України 2015 Еліною Руденко.

У 2019 році Кравцов освідчився обраниці та зіграв пишне весілля. Втім, близько трьох років тому подружжя ухвалило рішення розлучитися.

Попри розлучення, герой проєкту Холостяк В’ячеслав Кравцов бере активну участь у вихованні Мелісси та приділяє доньці весь свій вільний час.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці відбулася перша вечірка проєкту Холостяк. Як минув перший випуск Холостяка 15 — читайте в матеріалі.

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