Мій маленький всесвіт: холостяк В’ячеслав Кравцов зворушив відео з 5-річною донькою
Український баскетболіст та головний герой 15 сезону проєкту Холостяк В’ячеслав Кравцов показав свою 5-річну доньку.
На своїй сторінці в Instagram В’ячеслав Кравцов поділився милим відео, на якому позує з донечкою Меліссою.
Холостяк В’ячеслав Кравцов показав свою 5-річну доньку
У ролику Кравцов дарує донечці букет квітів, поки Мелісса емоційно та захоплено про щось розповідає татові.
— Мій маленький всесвіт! У великого тата – маленька слабкість, — підписав зворушливий ролик В’ячеслав Кравцов.
Мелісса народилася у 2021 році у шлюбі Кравцова з моделлю, володаркою титулів Міс Тернопіль та Віцеміс України 2015 Еліною Руденко.
У 2019 році Кравцов освідчився обраниці та зіграв пишне весілля. Втім, близько трьох років тому подружжя ухвалило рішення розлучитися.
Попри розлучення, герой проєкту Холостяк В’ячеслав Кравцов бере активну участь у вихованні Мелісси та приділяє доньці весь свій вільний час.
Нагадаємо, що минулої п’ятниці відбулася перша вечірка проєкту Холостяк. Як минув перший випуск Холостяка 15 — читайте в матеріалі.