15–16 жовтня у столиці відбулася адвокаційна подія НЕжіноча справа? Жінки змінюють ринок праці: від професійних стереотипів до системних рішень.

Захід об’єднав представників державних органів, бізнесу, освітньої галузі, міжнародних структур, ЗМІ та громадського сектору.

У Києві відбувся адвокаційний захід НЕжіноча справа? Жінки змінюють ринок праці

До дискусії також долучилися жінки, які вже працюють у традиційно “чоловічих” сферах у Сумській, Чернігівській, Харківській, Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Зараз дивляться

Модераторкою події виступила Юлія Зорій — ведуча програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2.

Головна мета форуму — виявити перепони, які обмежують професійне становлення жінок, та розробити дієві механізми для їх подолання.

За оцінками Міжнародної організації праці (МОП), для повноцінного відновлення економіці України знадобиться додатково 8,6 млн працівників. Залучення жінок до нових галузей може стати ключем до вирішення кадрового дефіциту.

Подія відбулася в межах ініціативи Вона демінерка, яку втілює ООН Жінки в Україні у партнерстві з Асоціацією саперів України, ГО Дівчата та BBC Media Action, за сприяння Міністерства економіки та довкілля України й фінансової підтримки Канади та Хорватії.

На стартовій панелі з вітальними промовами виступили представниця ООН Жінки в Україні Сабін Фрейзер Гюнеш, очільниця ГО Дівчата Юлія Спориш та урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко (онлайн).

Учасники обговорили, як сформовані суспільством упередження заважають професійному вибору, доступу до спеціальної освіти й кар’єрному зростанню.

Особливу увагу приділили практичному досвіду жінок, які реалізують себе у протимінній діяльності, транспорті, логістиці, енергетиці, технічних та виробничих галузях.

— Для ГО Дівчата ця програма є частиною ширшої місії — допомагати дівчатам і жінкам бути економічно незалежними, мати власну професію та будувати своє життя самостійно. Для нас особливо цінно, що цей захід об’єднав громадський сектор, державу, бізнес і представників сектору безпеки та оборони.

Кожен із цих секторів уже має власний досвід і напрацювання, але саме міжсекторного діалогу часто бракує. Наше завдання — об’єднати ці зусилля, щоб напрацювання одних допомагали іншим досягати спільної мети, — наголосила засновниця та директорка ГО Дівчата Юлія Спориш.

Під час дискусій за участю HR-фахівців і топових українських компаній (зокрема Епіцентр К, Kernel, ДТЕК, МХП, Affemity (Quarks) та Fillin) йшлося про адаптацію робочих місць, гарантування безпеки та створення дружнього до жінок корпоративного середовища.

Також порушили питання впливу медіапростору на формування уявлень про чоловічі та жіночі фахи. Екранні образи здатні як закріплювати застарілі упередження, так і руйнувати їх.

— Медіа впливають на те, як суспільство сприймає професійні ролі жінок. Тому в серіалах ICTV2 ми показуємо їх у різних професіях і на різних рівнях відповідальності: в АТП Перевізниках героїня керує фурою, у Швидкарях одна з персонажок працює водійкою екстреної допомоги, а інша очолює медичне відділення. У всесвіті серіалу Служба 112 жінки працюють медикинями, поліцейськими та рятувальницями. Для нас важливо, щоб такі образи сприймалися не як виняток, а як природна частина сучасного життя, де професійний шлях визначають компетентність, амбіції та особистий вибір, а не гендерні стереотипи, — зазначив генеральний продюсер серіального виробництва ICTV2 Дмитро Хрипун.

Комплексна підготовка організацій до інтеграції жінок у нові сфери — ще один важливий вектор, про який наголосила Сабін Фрейзер Гюнеш.

Вона зазначила, що досвід реалізації програм Вона демінерка (She Demines) та She Drives показав, що залучення більшої кількості жінок до традиційно “чоловічих” професій потребує значно більшого, ніж навчання та можливості працевлаштування. Жінки й досі стикаються зі стереотипами та тягарем обов’язків із догляду, тоді як роботодавцям потрібно інвестувати у створення робочого середовища, готового приймати й підтримувати жінок.

Сабін Фрейзер Гюнеш додала, що справжні зміни потребують спільних зусиль усього суспільства — від подолання стереотипів до створення умов праці, які враховують потреби жінок:

— Ми прагнемо, щоб жінки могли не лише долучатися до цих професій, а й будувати довгострокову кар’єру та обіймати керівні посади.

Другий день заходу був повністю присвячений розробці підсумкового пакета пропозицій. Учасники працювали в секціях за трьома основними напрямами:

Рівний доступ до ринку праці та зайнятості.

Створення безпечних умов праці та мотиви для професійного розвитку.

Державна політика та трансформація інституцій.

Сформований документ охоплює увесь шлях фахівчинь — від вибору спеціальності у навчальному закладі до зайняття керівних посад.

Усі напрацьовані рекомендації передадуть державним інституціям, працедавцям та освітнім закладам для подальшого втілення у реальні практики.

Фото: ГО Дівчата

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.