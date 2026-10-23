Холостяк 15: як минула перша церемонія троянд і хто залишився в проєкті
У 2 випуску романтичного проєкту Холостяк 15 глядачі побачили довгоочікуване фінальне завершення першої вечірки.
Головний герой — український баскетболіст В’ячеслав Кравцов — продовжив знайомство з претендентками на його серце та ухвалив свої перші відповідальні рішення.
Вечір виявився насиченим сюрпризами, перевірками на побутову сумісність та першими щирими зізнаннями, а логічним підсумком стала перша церемонія троянд.
Холостяк 15 сезон 2 випуск: хто з дівчат отримав троянду
Другий випуск розпочався з запрошення від загадкової дівчини. Нею виявилася Єлизавета Колношенко, яка зустріла В’ячеслава Кравцова грою на фортепіано.
Музика настільки вразила Холостяка, що пізніше саме Ліза отримала заповітну троянду першого враження.
— Вона грала чуттєву мелодію, і я із захопленням спостерігав. Для мене гра на фортепіано – не просто про гру, це спосіб показати свою душу, — поділилися емоціями Єлизавета та В’ячеслав.
Інша героїня, Марія Пейзак, влаштувала Холостяку практичний іспит: вона запропонувала разом зібрати столик і застелити ліжко, аби перевірити його готовність до побутових справ.
А ось повітряна гімнастка Марія Захватова вразила всіх присутніх видовищним виступом на кільці та подарувала Кравцову карабін у формі серця.
Окрему троянду ще під час вечірки від Холостяка отримала й педіатриня Вікторія — після приватного спілкування баскетболіст дав зрозуміти, що прагне ближче пізнати дівчину.
Під час самої церемонії троянд В’ячеслав Кравцов мав визначитися з рештою фавориток. Троянди та шанс на побудову стосунків отримали:
- Дар’я (танцівниця) — підкорила Холостяка виконанням румби.
- Аня (інженерка) — під час знайомства разом із Кравцовим збирала нічник.
- Дар’я (психіатриня) — дівчина, з якою Слава був знайомий раніше, але на проєкті вона вирішила тримати дистанцію.
- Дарина (автоблогерка) — запам’яталася яскравою появою на спортивному авто.
- Катерина (баскетболістка) — розділила зі Славою спільне спортивне захоплення.
- Марія (SMM-менеджерка) — та сама героїня, яка влаштувала перевірку побутом.
- Марія (повітряна гімнастка) — вразила трюками на повітряному кільці.
- Христина — закріпила знайомство підписанням кумедного романтичного договору.
- Валерія — підкорила серце Кравцова організацією романтичного побачення.
Особливий момент стався під час вручення троянди Любові, з якою В’ячеслав товаришував ще до проєкту.
— Повернутися назад у дружбу вже точно не вийде. Чи ти готова ризикнути? Бо я готовий, — звернувся В’ячеслав до дівчини.
Крім того, боротьбу за серце Холостяка продовжує Єлизавета Проценко, яка раніше обрала “троянду надії” — вона дає імунітет на дві церемонії поспіль, але змушує дівчину виконувати забаганки інших героїнь проєкту Холостяк.
Також у Холостяку 15 залишаються Лія та Тетяна, які отримали свої троянди ще до початку вечірки під час індивідуальних побачень.
3 випуск 15 сезону проєкту Холостяк вийде в ефір вже наступної п’ятниці о 19:00 на СТБ.