Українська співачка Alyona Alyona повідомила, що готується до баріатричної операції для зниження ваги.

Про це Alyona Alyona розповіла у відео на своїй сторінці в Instagram.

Alyona Alyona наважилася на баріатричну операцію: що відомо

Реперка опублікувала відео з лікарняної палати, щоб пояснити підписникам, чому опинилася в медичному закладі.

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За словами артистки, цього дня їй мають провести баріатричну операцію, спрямовану на зниження ваги.

Співачка зізналася, що багато років відмовлялася від такого втручання, хоча лікарі неодноразово радили їй розглянути цей варіант.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от alyona alyona (@alyona.alyona.official)

Одним із вирішальних чинників став досвід її подруги, яка також перенесла баріатричну операцію.

За словами Alyona Alyona, подруга важила 140 кг, а після втручання схудла на 70 кг і вже кілька років утримує досягнуту вагу.

Подібні операції зробили й інші знайомі артистки. Це дало їй змогу спостерігати за їхнім самопочуттям, змінами ваги та відновленням після втручання.

Артистка нагадала, що протягом багатьох років відкрито розповідала про свої спроби схуднути.

Вона займалася спортом, випробовувала різні способи зниження ваги та навіть ділилася досвідом використання ін’єкційних препаратів.

Однак, за її словами, жоден із цих методів не дав результату, який вона хотіла б утримувати.

Співачка наголосила, що ін’єкції для схуднення також не стали для неї універсальним рішенням.

Alyona Alyona розповіла, що неодноразово говорила в інтерв’ю про бажання важити 80 кг. Проте згодом дійшла висновку, що для досягнення цієї мети звичними способами їй довелося б повністю змінити життя.

— Я зрозуміла, що для того, щоб я повністю схудла, мені треба повністю відмовитися від кар’єри, від роботи і покласти все своє життя на схуднення, — пояснила реперка.

За словами співачки, її робочий графік, спосіб життя та сформовані звички не дозволяють приділяти процесу схуднення стільки часу, скільки вона вважає необхідним.

Тому після тривалих роздумів артистка вирішила обрати хірургічний метод.

Співачка зазначила, що розуміє: її рішення може викликати неоднозначну реакцію серед підписників.

Однак вона не планує відмовлятися від операції через можливе засудження.

За словами артистки, вона хоче продовжувати працювати, розвиватися та змінюватися, не присвячуючи все своє життя боротьбі із зайвою вагою.

— Я обираю такий шлях. І мене все одно засудять — мене чи ні. Шлях мій, я йду ним. Я звикла до того, що я не $100 і не всім подобаюсь, — сказала Alyona Alyona.

Реперка також пообіцяла надалі розповідати підписникам про свій стан і зміни після операції.

Баріатрична хірургія — це група операцій, які застосовують для лікування ожиріння. Залежно від виду втручання вони можуть передбачати зменшення об’єму шлунка або зміну проходження їжі травною системою.

Нагадаємо, що 22 жовтня Alyona Alyona повідомила, що опинилася в лікарні. Реперка опублікувала в Instagram фото з лікарняного ліжка, підписавши його словами: Ну що, жити буду.

Тоді артистка не пояснила причину госпіталізації, через що шанувальники та зіркові колеги почали хвилюватися за її здоров’я й бажати швидкого одужання.

Фото: Alyona Alyona/Instagram

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