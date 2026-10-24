У десятому випуску МастерШеф. Професіонали-5, який вийшов на СТБ 24 жовтня, учасники зіткнулися з новими кулінарними викликами.

На них чекали перший ігровий конкурс сезону, робота із сучасними азійськими трендами та переосмислення традиційної української страви.

Хто покинув проєкт МастерШеф. Професіонали 5 у 10 випуску від 24.10.2026 — читайте далі.

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МастерШеф. Професіонали 5: як пройшов 10 випуск

Першим випробуванням став командний конкурс, під час якого професіонали мали приготувати сет із трьох страв, об’єднаних спільною концепцією, інформує телеканал СТБ. Однак набір інгредієнтів залежав від того, наскільки добре учасники вміли розпізнавати неправду.

Представники команд по черзі називали три факти про себе, один із яких був вигаданим. Якщо суперник правильно визначав неправду, то міг обрати два комфортні продукти для своєї команди та передати один некомфортний опонентам.

Так на кухні з’являлися несподівані інгредієнти, зокрема таргани, зоофобуси та коники, які потрібно було обов’язково використати у стравах.

У наступному конкурсі кулінари працювали із сучасним азійським трендом – прозорістю. Завдання полягало у створенні індивідуальної страви, один з елементів якої мав бути кришталево прозорим, але водночас зберігати насичений смак.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 10 випуску

Під час битви чорних учасники переосмислювали традиційну українську качану кашу.

Їм необхідно було приготувати одразу дві страви: ресторанну інтерпретацію та варіант у форматі стрітфуду.

За підсумками цього випробування проєкт залишила Галина Попович.

33-річна Галина з Ланчина Івано-Франківської області є шеф-кухарем і спеціалізується на сучасній українській кухні.

Вона любить експериментувати з традиційними стравами, створюючи незвичайні смакові поєднання. Серед її найсміливіших кулінарних рішень – вареники з коропом і морозивом із лісових грибів, а також авторська мачанка з креветками.

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На проєкт МастерШеф. Професіонали 5 Галина прийшла, щоб здійснити мрію, до якої йшла 15 років. Вона прагне здобути перемогу та показати, що сучасна українська кухня гідна міжнародного визнання.

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