Україна виступить під 11-м номером у фіналі Дитячого Євробачення-2026. Пісенний конкурс відбудеться 24 жовтня на Мальті.

Порядок виступів учасників уже визначений. Українська представниця Еріка Колесніченко вийде на сцену після Італії та перед Північною Македонією.

Під яким номером виступить Україна

Загалом у фіналі Дитячого Євробачення-2026 виступлять представники 16 країн:

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Нідерланди Кіпр Португалія Чорногорія Сан-Марино Франція Польща Вірменія Мальта Італія Україна Північна Македонія Ірландія Албанія Грузія Іспанія

Хто представить Україну на Дитячому Євробаченні-2026

Український прапор на конкурсі представлятиме 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Юна співачка здобула перемогу в Національному відборі з композицією НЕ колискова (Not a Lullaby).

За результатами голосування Еріка отримала 6 балів від глядачів та 5 балів від журі.

Дівчинка займається вокалом із шести років. Окрім музики, вона захоплюється театральним мистецтвом. За час творчих занять Еріка вже встигла зіграти Круеллу, Малефісенту, Мері Поппінс та Ваяну.

Авторкою пісні НЕ колискова стала українська співачка та композиторка Світлана Тарабарова. Композиція побудована як заклик до пробудження, сміливості та віри у власні сили.

Де відбудеться Дитяче Євробачення-2026

Фінал конкурсу пройде 24 жовтня у виставковому центрі MFCC у Та-Калі на Мальті. Для країни це буде вже третє проведення Дитячого Євробачення — раніше Мальта приймала конкурс у 2014 та 2016 роках.

Спочатку господаркою Дитячого Євробачення-2026 мала стати Франція, представниця якої, Лу Дельоз, перемогла на конкурсі у 2025 році в Тбілісі.

Однак французький мовник France Télévisions відмовився від проведення шоу через масштабну програму скорочення витрат.

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