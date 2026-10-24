24 жовтня на Мальті відбудеться фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026.

Головна особливість голосування на Дитячому Євробаченні 2026 — можливість віддати свій голос за представника власної країни.

Як голосувати на Дитячому Євробаченні 2026 — читайте далі.

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Як проголосувати на Дитячому Євробаченні 2026: інструкція

Голосування за переможця Дитячого Євробачення 2026 відбуватиметься в онлайн-форматі у два етапи на офіційному сайті конкурсу.

Голосування є безплатним, а єврофани мають змогу обрати одразу до трьох фаворитів, серед яких і представниця України Еріка Колесніченко.

Етапи та графік голосування (24 жовтня):

Перший етап: відкривається о 00:59 та триватиме до 21:59.

відкривається о 00:59 та триватиме до 21:59. Другий етап: розпочнеться одразу після завершення всіх конкурсних номерів безпосередньо під час прямого ефіру та триватиме близько 15 хвилин .

Доля кришталевого кубка визначатиметься паритетно: 50% підсумкового бала становитимуть результати глядацького онлайн-голосування, а інші 50% — оцінки національних журі з 16 країн-учасниць.

Дитяче Євробачення 2026: де дивитися пряму трансляцію

Українські глядачі зможуть спостерігати за виступами конкурсантів та підтримувати нашу конкурсантку Еріку Колесніченко у прямому ефірі на кількох майданчиках:

на телеканалі Суспільне Культура;

на офіційному сайті Суспільне Культура;

у диджитал-трансляції на сайті Дитячого Євробачення.

Нагадаємо, що Україну на Дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна співачка Еріка Колесніченко з піснею НЕ колискова (Not A Lullaby).

Авторкою тексту та музики до її конкурсної пісні Not A Lullaby стала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.

У фіналі Дитячого Євробачення 2026 Україна виступить під одинадцятим номером.

Фото: Євробачення Україна

Джерело : Суспільне

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