Дитяче Євробачення 2026: як і коли проголосувати за Еріку Колесніченко
24 жовтня на Мальті відбудеться фінал пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026.
Головна особливість голосування на Дитячому Євробаченні 2026 — можливість віддати свій голос за представника власної країни.
Як голосувати на Дитячому Євробаченні 2026 — читайте далі.
Як проголосувати на Дитячому Євробаченні 2026: інструкція
Голосування за переможця Дитячого Євробачення 2026 відбуватиметься в онлайн-форматі у два етапи на офіційному сайті конкурсу.
Голосування є безплатним, а єврофани мають змогу обрати одразу до трьох фаворитів, серед яких і представниця України Еріка Колесніченко.
Етапи та графік голосування (24 жовтня):
- Перший етап: відкривається о 00:59 та триватиме до 21:59.
- Другий етап: розпочнеться одразу після завершення всіх конкурсних номерів безпосередньо під час прямого ефіру та триватиме близько 15 хвилин.
Доля кришталевого кубка визначатиметься паритетно: 50% підсумкового бала становитимуть результати глядацького онлайн-голосування, а інші 50% — оцінки національних журі з 16 країн-учасниць.
Дитяче Євробачення 2026: де дивитися пряму трансляцію
Українські глядачі зможуть спостерігати за виступами конкурсантів та підтримувати нашу конкурсантку Еріку Колесніченко у прямому ефірі на кількох майданчиках:
- на телеканалі Суспільне Культура;
- на офіційному сайті Суспільне Культура;
- у диджитал-трансляції на сайті Дитячого Євробачення.
Нагадаємо, що Україну на Дитячому Євробаченні 2026 представить 11-річна співачка Еріка Колесніченко з піснею НЕ колискова (Not A Lullaby).
Авторкою тексту та музики до її конкурсної пісні Not A Lullaby стала музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова.
У фіналі Дитячого Євробачення 2026 Україна виступить під одинадцятим номером.
Фото: Євробачення Україна